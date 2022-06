Diretta Italia Sudafrica/ Streaming video Rai 2: esordio ai Mondiali pallanuoto 2022!

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: IN VASCA IL SETTEBELLO!

Italia Sudafrica è in diretta dalla Sopron Lover Pool, e si gioca alle ore 18:00 di martedì 21 giugno: oggi va dunque in scena l’esordio del Settebello, che nei Mondiali nuoto 2022 Budapest affronta la sua prima partita e anche quella che, almeno sulla carta, dovrebbe essere la più abbordabile. Ricordiamo che la nostra nazionale di pallanuoto maschile è campione in carica: tre anni fa aveva battuto la Spagna in finale e dunque si presenta come una delle favorite per il titolo iridato, anche se poi durante il percorso ha mancato qualche altro appuntamento come le Olimpiadi e gli Europei, e dunque va anche a caccia di riscatto.

Il Sudafrica è una nazionale che non dovrebbe crearci troppi grattacapi, ma sarà comunque importante vincere con un bel margine: nel nostro girone infatti è presente proprio la Spagna, ed è con la squadra iberica che verosimilmente ci giocheremo il primo posto nel girone e la qualificazione diretta ai quarti di finale. Aspettiamo allora di scoprire quello che succederà nella diretta di Italia Sudafrica; presentiamo ora la partita di pallanuoto maschile ai Mondiali nuoto 2022 Budapest provando a entrare più nel merito del nostro girone per capire cosa serva per accorciare la strada verso la medaglia d’oro.

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Sudafrica, partita di pallanuoto ai Mondiali nuoto 2022 Budapest, sarà trasmessa dalla televisione di stato: un appuntamento dunque in chiaro per tutti, ma resta da capire se il canale di riferimento sarà Rai Due (che si collega dalle ore 18:00 per le finali di ogni giornata) oppure Rai Sport. Ad ogni modo potrete assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, fornito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente: basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installare la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA SUDAFRICA PALLANUOTO

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Italia Sudafrica: il Settebello giocherà una volta ogni due giorni nel primo turno dei Mondiali nuoto 2022 Budapest, dunque giovedì se la vedrà con il Canada e poi sabato dovrà affrontare il big match contro la Spagna. Il calendario sistemato in questo modo è anche importante: ci sono infatti ampie possibilità che l’Italia e gli iberici arrivino alla sfida diretta con due vittorie a testa e si giochino il primo posto una contro l’altra in vasca. Questo chiaramente porterebbe ad una situazione per cui la vittoria varrebbe la qualificazione diretta ai quarti di finale, come già detto.

Tuttavia l’accenno alla differenza reti di cui sopra è importante, perché nella pallanuoto esiste il pareggio (ovviamente in gare che non siano ad eliminazione diretta) e quindi in caso di segno X nell’ultima partita farebbe fede questo criterio, o magari il numero di gol segnati. Ecco perché nella diretta di Italia Sudafrica, esordio azzurro ai Mondiali di pallanuoto 2022 Budapest, vincere con un ampio margine è di fatto un obiettivo concreto e che bisogna provare a conseguire. Per il resto, come sempre la vasca fornirà le sue risposte…











