Diretta Italia Svizzera U19/ Streaming video e tv: test amichevole a Colorno

Italia Svizzera U19 si gioca a Colorno, in provincia di Parma, alle ore 15:00 di lunedì 9 settembre: si tratta della seconda amichevole che nel giro di pochi giorni la nostra nazionale giovanile gioca sotto la guida di Alberto Bollini, il nuovo selezionatore, dopo il pareggio ottenuto contro l’Olanda. Questo gruppo ha fatto grandi cose: è stato capace di disputare due finali in tre edizioni degli Europei, sfiorando un titolo lo scorso anno con la sconfitta ai tempi supplementari contro il Portogallo. Adesso riparte il nuovo corso, che ci dovrà condurre ai campionati continentali della prossima estate; tra i protagonisti troviamo giocatori che fino allo scorso anno sono stati protagonisti nella Primavera del calcio italiano. Vediamo dunque in che modo il Commissario Tecnico della nostra nazionale giovanile potrebbe disporre sul terreno di gioco di Colorno il suo undici, valutando nel dettaglio le sue scelte nelle probabili formazioni di Italia Svizzera U19.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Svizzera U19: la partita amichevole infatti non viene trasmessa sui canali del nostro Paese e infatti non dovrebbe essere a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Per tutte le informazioni utili consigliamo comunque di consultare gli account che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, in particolare il profilo Twitter @Vivo_Azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U19

Per Italia Svizzera U19, Bollini sembra intenzionato a confermare il rombo di centrocampo che ha schierato nell’amichevole contro l’Olanda: un sistema di gioco nel quale la difesa posizionata davanti a Brancolini si compone dei centrali Gozzi Iweru e Okoli e dei terzini Bouah e Bonini, quest’ultimo un centrale che però si può adattare sull’esterno mancino. In mezzo al campo Rovella e Gyabuaa si alternano in cabina di regia, mentre Riccardi sarà la mezzala di inserimento pronto a sfruttare i movimenti di Fagioli, che fluttuerà tra le linee facendo arrivare palloni giocabili ai due attaccanti, verosimilmente ancora Petrelli e Piccoli.



