DIRETTA ITALIA TURCHIA/ Video streaming Rai 1: un paio di incroci significativi (amichevole, 4 giugno 2024)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Italia Turchia e possiamo dire che il bilancio dei precedenti è nettamente a favore degli azzurri: nella storia abbiamo affrontato la nazionale turca per 12 volte, e non abbiamo mai perso. Nello specifico si contano nove vittorie e tre pareggi; la sfida più recente è un’amichevole del marzo di due anni fa che avevamo vinto grazie ai gol di Bryan Cristante e Giacomo Raspadori (doppietta), ancora con Roberto Mancini in panchina e con la Turchia che era andata a segno con Cengiz Under e Serdar Dursun. Naturalmente va ricordato il 3-0 nel girone degli ultimi Europei, il nostro esordio con un secco 3-0 firmato dall’autorete di Merih Demiral e i gol di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne; l’ultimo pareggio nel novembre 2006, 1-1 in amichevole, stesso risultato di quattro anni prima.

Per quanto riguarda invece le altre sfide in un torneo ufficiale, troviamo solo quella degli Europei 2000: anche in quel caso l’Italia aveva sfidato la Turchia nel girone per poi raggiungere la finale, solo che quella nazionale affidata a Dino Zoff era beffardamente caduta all’ultimo atto contro la Francia. Altra curiosità: era l’11 giugno, esattamente il giorno in cui 21 anni dopo saremmo tornati a sfidare la Turchia agli Europei. Allo splendido gol di Antonio Conte aveva risposto Okan Buruk nove minuti più tardi, ma poi ancora dopo nove minuti era stato Filippo Inzaghi a regalarci la vittoria con cui avevamo aperto quella rassegna continentale. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA TURCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI 1: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Per tutti coloro che non saranno sugli spalti dello stadio Dall’Ara, naturalmente non ci saranno sorprese circa le modalità per seguire la diretta tv di Italia Turchia, dal momento che l’amichevole della nostra Nazionale sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 1, come in occasione di ogni partita degli Azzurri. Di conseguenza, saranno evidentemente il sito oppure l’applicazione di Rai Play a offrire la diretta streaming video di Italia Turchia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA TURCHIA

ITALIA TURCHIA: A BOLOGNA BEL TEST PER GLI EUROPEI

Questa sarà l’estate di Euro 2024 e naturalmente adesso siamo nella fase delle ultime partite di preparazione, come la diretta di Italia Turchia che sarà l’amichevole in programma alle ore 21.00 di questa sera, martedì 4 giugno, presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. L’Italia dovrà difendere il titolo vinto tre anni fa, anche se sarà una missione decisamente complicata per gli Azzurri del c.t. Luciano Spalletti; l’esordio contro l’Albania non è lontano, bisogna quindi provare a sfruttare al meglio le due amichevoli (l’altra sarà domenica contro la Bosnia) che la nostra Nazionale avrà a disposizione prima di spostarsi in Germania e cominciare a fare davvero sul serio.

Questo primo test sarà stuzzicante per più di un motivo, innanzitutto ricordiamo che la Turchia è allenata da Vincenzo Montella, quindi ci attende un derby in panchina. Inoltre i turchi si sono qualificati con pieno merito per la fase finale di Euro 2024, francamente soffrendo meno di quanto hanno dovuto fare gli Azzurri, quindi attenzione a questa amichevole – d’altronde è anche giusto che si facciano test significativi, contro rivali di livello. Siamo allora curiosi di scoprire quali saranno le indicazioni che stasera ci potranno arrivare dalla diretta di Italia Turchia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA

Certamente è doveroso scoprire anche le notizie circa le probabili formazioni per la diretta di Italia Turchia, il 4-3-3 del c.t. Luciano Spalletti vedrà come portiere titolare Donnarumma; come terzino destro si tenga conto che Di Lorenzo ha avuto un permesso per motivi personali e quindi potrebbe giocare Cambiaso, a sinistra ecco invece Dimarco mentre in mezzo Mancini e Calafiori potrebbero giocarsi la maglia a disposizione al fianco di Bastoni. A centrocampo il veterano Jorginho dovrebbe essere ancora il regista titolare, affiancato da Barella e uno tra Cristante e Pellegrini. Nel tridente ci aspettiamo Scamacca centravanti, con le ali Chiesa a destra e invece in bilico a sinistra, posto conteso da Zaccagni, El Shaarawy e Orsolini.

Quanto alle possibili scelte di Vincenzo Montella per questa amichevole certamente speciale per il c.t. italiano della Turchia, ecco che in difesa Soyuncu e Demiral sono i centrali favoriti davanti a Cakir, con Celik e Muldur in ballottaggio a destra mentre Ozkacar è favorito a sinistra. A comandare il gioco naturalmente ci sarà Calhanoglu, affiancato in mediana da Ozcan oppure Kokçu, il quale in realtà potrebbe anche avanzare sulla trequarti. Qui però c’è anche Arda Guler, mentre gli esterni offensivi dovrebbero essere Kahveçi a destra e Akturkoglu dall’altra parte, infine come centravanti indichiamo Kenan Yildiz che conosce benissimo l’Italia, anche se Unal potrebbe essere il favorito.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA TURCHIA: ECCO I FAVORITI

In conclusione scopriamo anche che cosa ci può dire l’agenzia Snai circa il pronostico sulla diretta di Italia Turchia, partita amichevole nella quale la nostra Nazionale partirà favorita, perché il segno 1 per la vittoria dell’Italia è quotato a 1,55 volte mentre il segno 2, che indica naturalmente un successo della Turchia, varrebbe ben 5,75 volte la posta in palio. Si colloca infine a un livello intermedio l’eventualità del pareggio, naturalmente segno X, che Snai propone alla quota di 3,70.











