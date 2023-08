Diretta/ Italia Turchia (49-38) streaming video tv: intervallo! (Trentino basket Cup 2023, oggi 4 agosto)

DIRETTA ITALIA TURCHIA (49-38): SECONDO QUARTO

Turchia che ha terminato il primo quarto di gioco dominando sugli azzurri recuperando diversi punti. Il secondo quarto si apre con un canestro da tre da parte della formazione italiana ma ecco subito la risposta degli ospiti e successiva contro risposta azzurra con ben due canestri valevoli quattro punti. Turchia che risponde da lontano accorciando i tre punti salvo poi subire la stessa giocata dall’Italia che da lontano riporta il vantaggio sulla distanza di ben sei lunghezze. Turchia che accorcia ancora le distanze con ben due canestri consecutivi, adesso il risultato è di 35-32. Non c’è nemmeno un momento per riposarsi, l’Italia risponde presente nel miglior momento dei turchi realizzando ben tre canestri consecutivi portando la gara sul 38-32.

Ancora canestro Italia, punto numero 39 e 40. Prende il largo l’Italia arrivati al sesto minuto del secondo quarto della partita. Grande Punto da fuori dell’Italia che si porta sul 43-32. Italia che sta mantenendo la distanza portandosi con il risultato sul 44-34. Mancano adesso due minuti poi potrà iniziare il terzo quarto della sfida che pone di fronte questa sera Italia e Turchia. Manca sempre meno all’inizio del terzo quarto. Risultato adesso di 47-34. Finisce anche il secondo quarto la partita, risultato di 49-38. (Marco Genduso)

DIRETTA ITALIA TURCHIA (25-24): PRIMO QUARTO

Al via il match che vede di fronte Italia e Turchia in questa amichevole dal sapore internazionale. Italia che può contare sul palazzetto di Trento per questa partita ma passa in svantaggio con ben due canestri realizzati dagli ospiti. Risponde l’Italia che alza la voce e trova ben 11 punti frutto di 5 canestri consecutivi dopo aver pareggiato i conti. Reagisce la Turchia accorciando il risultato con ben quattro punti consecutivi salvo poi vedere la formazione azzurra prendere il distacco con una serie di punti, al termine di grandi azioni corali della squadra. Il risultato adesso è di 20-12.

Accorcia ancora le distanze la Turchia ma l’Italia si riporta ancora sopra per la prima volta sul +9. Momenti finali del primo quarto di gioco che sorridono la Turchia che, nonostante il risultato sia sfavorevole, fa evidenziare un grande momento di forma recuperando diversi punti agli azzurri portandosi sul -3. Manca sempre meno alla fine del primo quarto di gioco risultato adesso di 25-22. Finisce il primo quarto, si entra nel secondo di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: AZZURRI VERSO I MONDIALI!

Italia Turchia, in diretta dalla BLM Group Arena di Trento alle ore 20:30 di venerdì 4 agosto, si gioca per la semifinale della Trentino Basket Cup 2023: appuntamento ormai consueto per la nostra nazionale, che si è radunata a Folgaria in vista dei Mondiali 2023 e affronta questa sera una nazionale tosta, che fa parte dell’élite del basket europeo anche se, bisogna dirlo, negli ultimi tempi non ha saputo confermare il suo livello. Ad ogni modo per gli azzurri un test probante, cui farà seguito la finale (per il titolo o il terzo posto) del giorno seguente: chiaramente, bisogna anche definire il contesto di questa sfida.

Per l’appunto, la preparazione ai Mondiali basket 2023: l’Italia ci arriva con un segno positivo dal punto di vista dei risultati e della fiducia, le ultime apparizioni nei grandi tornei ci hanno detto di una nazionale che, sempre guidata da Gianmarco Pozzecco, può fare un bel salto di qualità anche con un gruppo nuovo, dal quale a parte Gigi Datome sono “scomparsi” gli altri big della generazione d’oro, ma al tempo stesso sono arrivati giocatori che possono portarci anche vicino alle medaglie. Intanto vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Turchia, sicuramente una partita che al netto del risultato fornirà indicazioni importanti.

DIRETTA ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia sarà affidata alla televisione satellitare, casa del grande basket: nello specifico i canali per seguire questa partita sono Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder in un appuntamento riservato agli abbonati. In assenza di un televisore, sarà poi possibile seguire il match della Trentino Basket Cup anche in diretta streaming video: le opzioni sono due, vale a dire l’applicazione Sky Go per i clienti del satellite (utilizzando i dati dell’abbonamento) oppure Now Tv.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque la diretta di Italia Turchia è importante anche perché inizia finalmente a svelare gli azzurri che parteciperanno ai Mondiali basket 2023: restano ancora negli occhi le ultime imprese di questa nazionale, vale a dire le Olimpiadi e gli Europei, in cui questo gruppo ha sicuramente dimostrato di poter fare un bel salto di qualità anche in un’epoca che segue quella di Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Alessandro Gentile, una generazione che sulla carta avrebbe potuto condurci alla gloria ma che è stata da una parte sfortunata e dall’altra forse poco “scaltra” nello sfruttare tutto il talento a disposizione.

Adesso il nostro leader risponde al nome di Simone Fontecchio, che ha giocato una stagione oltre oceano (con gli Utah Jazz) facendo vedere di poterci stare, ma soprattutto di essere un fattore nel mondo FIBA; certamente i Mondiali sono tosti e ci sono nazionali a noi superiori, si punterà a fare bene e avvicinare la zona medaglie contando sul fattore sorpresa e sul fatto che Pozzecco sia ormai in totale empatia con questo gruppo, forse leggerino sotto canestro (è opinione abbastanza comune e diffusa) ma che si può regalare tante emozioni. La nostra preparazione inizia dalla Trentino Basket Cup 2023 e da Italia Turchia, staremo a vedere cosa succederà questa sera…











