Diretta Italia Turchia/ Streaming video tv: la semifinale di VNL 2022

DIRETTA ITALIA TURCHIA: SFIDA CHE VALE UNA SEMIFINALE!

Italia Turchia, in diretta dalla Ankara Arena della capitale turca Ankara alle ore 17.30 italiane (le 18.30 locali) di oggi pomeriggio, sabato 16 luglio 2022, sarà per le Azzurre di Davide Mazzanti la partita valida per le semifinali della VNL 2022 di volley femminile, che è entrata definitivamente nel vivo anche della decisiva Final Eight. La Volleyball Nations League, competizione che da qualche anno ha sostituto il Grand Prix nella pallavolo femminile, sta quindi decretando i suoi verdetti: oggi c’è in palio l’accesso alla finalissima che naturalmente domani assegnerà il titolo, mai vinto dall’Italia nella sua storia (Grand Prix compreso).

Nel mirino ci sono i Mondiali, ma guai a sottovalutare l’opportunità di metà luglio per provare a scrivere la storia della nostra pallavolo e continuare a vincere dopo l’Europeo della scorsa estate. Di sicuro l’Italia può farsi forte dell’ottimo bottino di dieci vittorie e due sconfitte nei gironi, più la bella vittoria con la Cina nei quarti di finale, anche se oggi dovremo superare la Turchia, che gioca in casa e ci ha già battuti nella fase a gironi, sempre ad Ankara. Sarà in ogni caso una partita molto interessante, come è giusto che sia in una semifinale così prestigiosa: che cosa ci dirà la diretta di Italia Turchia?

DIRETTA ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia sarà garantita oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video di Italia Turchia garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Turchia ci proporrà quindi oggi una partita di spicco per le semifinali della Volleyball Nations League. Sembra quasi uno scherzo del calendario: l’Italia, come abbiamo accennato, ha chiuso la fase a gironi con un bilancio di 10-2, terzo posto in classifica ma testa di serie numero 4 dal momento che la Turchia (settima) conta come testa di serie numero 1 quale Paese organizzatore. Così abbiamo affrontato la Cina ai quarti e adesso proprio la Turchia, cioè le due Nazionali contro cui avevamo perso nelle scorse settimane. Con la Cina è arrivata la rivincita, succederà lo stesso contro la Turchia?

Il cammino complessivo nei gironi, con tre vittorie in più, assegna comunque all’Italia di Davide Mazzanti il ruolo di teorica favorita, di contro c’è il ricordo della sconfitta nello scontro diretto e naturalmente del fattore campo. Da questo punto di vista, la situazione è simile a quella del 31 maggio scorso, Italia Turchia infatti era la prima partita in assoluto per le Azzurre nella VNL 2022, poi è arrivato un mese e mezzo praticamente perfetto e ora riecco la Turchia. Riusciremo a conquistare la finale di Volleyball Nations League?











