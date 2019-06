Diretta Italia Ungheria/ Streaming video e tv: 2^ impegno azzurro (Europei basket)

Italia Ungheria, in diretta dallo Sportski Centar Cair di Nis, in Serbia, vale per la seconda giornata del gruppo C agli Europei di basket femminile 2019: alle ore 18:30 di venerdì 28 giugno la nostra nazionale scende sul parquet per il suo secondo impegno, che arriva a 24 ore esatte dall’esordio contro la Turchia. Si gioca a ritmi serrati nella prima fase e non solo: la fine del torneo è prevista il 7 luglio, dunque nello spazio di 11 giorni le azzurre di Marco Crespi potrebbero trovarsi a giocare sette partite qualora dovessero arrivare in fondo. Siamo tra le candidate a vincere il girone e dunque saltare una di queste sfide, vale a dire i playoff: la nostra avversaria è una nazionale che ha avuto ottimi spunti e risultati in passato ma che da tempo non riesce a centrare qualcosa di realmente valido, dunque partiamo con la pretesa di vincere e lanciarci al meglio verso la gara contro la Slovenia, che chiuderà il primo turno. Attendiamo dunque con trepidazione la diretta di Italia Ungheria, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita di Nis.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria, come tutte le partite della nostra nazionale agli Europei di basket femminile 2019, è in esclusiva sul satellite: i canali sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), e tutti gli abbonati al bouquet potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, per seguire la sfida su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’attivazione dell’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Ungheria è una partita che non possiamo sbagliare: per i rapporti di forza che abbiamo descritto, per quanto siamo riusciti a fare due anni fa e per le amichevoli giocate, le azzurre sanno di potersi giocare anche un accesso in zona medaglia, che sarebbe il coronamento ideale per un gruppo comunque ancora molto giovane. Basti pensare, come dicevamo nel presentare l’esordio contro la Turchia, che sono appena quattro le giocatrici nate negli anni Ottanta e convocate da coach Marco Crespi; i nostri elementi di punta, ovvero Cecilia Zandalasini ed Elisa Penna, sono nate rispettivamente nel 1996 e 1995 e dunque, almeno sulla carta, avranno almeno altri tre Europei a pieno regime senza contare eventualmente Mondiali ed Olimpiadi. L’obiettivo dunque è chiaro e sognare si può, ma ovviamente una competizione come questa va presa per gradi: bisogna pensare partita dopo partita, anche letteralmente perchè il fatto di giocare a distanza così ravvicinata può avere un’incidenza a livello di stanchezza fisica ma anche prontezza mentale. Ci prepariamo adesso a sfidare l’Ungheria, con la speranza che il cammino agli Europei di basket femminile 2019 prosegua per il meglio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA