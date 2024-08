DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING: IL SETTEBELLO VUOLE LE MEDAGLIE! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Eccoci alla diretta Italia Ungheria, delicatissima e importantissima partita che, alle ore 20:35 di mercoledì 7 agosto, ci terrà compagnia per i quarti della pallanuoto maschile alle Olimpiadi Parigi 2024. Una grande classica: sono innumerevoli i precedenti tra le due nazionali, se parliamo di Olimpiadi avevamo avuto un incrocio tre anni fa a Tokyo nel corso del girone, quando era finita 5-5 e poi gli esiti erano stati diversi, perché l’Ungheria era arrivata al bronzo mentre il Settebello era stato eliminato ai quarti dalla Serbia, mancando così il podio.

Per l’Italia il girone non è stato particolarmente brillante: è stato chiuso al secondo posto alle spalle della Grecia, a causa del ko di lunedì contro gli ellenici ma anche grazie agli Usa che hanno battuto la Croazia. La nostra nazionale maschile ha bisogno di elevare le sue prestazioni se vuole tornare a quella finale conosciuta a Rio de Janeiro, mentre il discorso sulla medaglia d’oro è più complesso perché sono ormai passati 32 anni dallo storico successo di Barcellona. Vedremo allora cosa succederà nella diretta Italia Ungheria, ormai manca poco…

ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta Italia Ungheria alle Olimpiadi Parigi 2024, come tutte le partite di pallanuoto e gli eventi di questi Giochi estivi, sarà in chiaro e i canali come sempre sono Rai Due e Rai Sport, ma potrete seguire questa gara anche attraverso Eurosport, ricordando poi che il servizio di diretta streaming video è garantito da sito e applicazione di Rai Play oltre che dalle piattaforme che si occupano di trasmettere i Giochi, per avere accesso a Discovery Plus, Now Tv, Tim Vision e DAZN avrete comunque bisogno di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA UNGHERIA

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: SFIDA TOSTISSIMA

Con la diretta Italia Ungheria vivremo allora la grande possibilità che il Settebello torni in semifinale, qui alle Olimpiadi Parigi 2024. La pallanuoto maschile ci ha sempre regalato grandi soddisfazioni, e negli ultimi tempi l’Italia sembra aver innestato una marcia in più: argento mondiale e bronzo europeo in carica, adesso però vogliamo tornare sul tetto di una grande competizione e le Olimpiadi Parigi 2024 sembrano essere il momento giusto per farlo, anche se naturalmente la concorrenza è folta a cominciare dalla nazionale magiara, che rappresenta un ostacolo durissimo.

L’Ungheria ha dominato il primo decennio del XXI secolo, vincendo incredibilmente tre ori olimpici consecutivi; poi è arrivato un sensibile calo, ma a Tokyo finalmente i magiari sono tornati sul podio anche se solo con la medaglia di bronzo. Stiamo comunque parlando, in termini generali, di due federazioni che hanno scritto la storia della pallanuoto in lungo e in largo, e che dunque hanno nelle loro corde la possibilità di andare a prendersi la medaglia d’oro; al termine della diretta Italia Ungheria una sarà eliminata, e noi naturalmente speriamo che sia il Settebello a proseguire la sua corsa.