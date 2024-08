DIRETTA ITALIA USA FINALE FIORETTO A SQUADRE DONNE STREAMING: AZZURRE PER L’ORO

È la sfida fra le due Nazionali onestamente al momento migliori nella specialità: la diretta Italia Usa sarà la finale fioretto a squadre donne alle Olimpiadi Parigi 2024, come sempre nel meraviglioso palcoscenico del Grand Palais della capitale francese e con appuntamento alle ore 20.30 di stasera, giovedì 1 agosto. Le due Nazionali hanno rispettato i pronostici fino a questo momento e di conseguenza adesso la diretta Italia Usa varrà per la medaglia d’oro per Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, con Francesca Palumbo riserva sempre pronta all’uso.

Martina Favaretto è fidanzata?/ "Le prime persone che mi sostengono sono in famiglia"

Le azzurre finora hanno dominato il quarto di finale, come dimostra la vittoria per 45-14 contro l’Egitto (stesso rivale delle spadiste, magari è di buon auspicio), poi la semifinale contro il Giappone ha alzato il livello di difficoltà, ma è comunque arrivata una vittoria per 45-39 al termine di un incontro sempre guidato dalle Azzurre. Certo, stasera sarà dura contro la squadra che più di ogni altra può mettere in difficoltà il nostro Dream Team, ma questo renderà ancora più bella la diretta Italia Usa…

Arianna Errigo, chi è il marito Luca Simoncelli/ "Siamo diventati quattro in famiglia"

ITALIA USA FINALE FIORETTO A SQUADRE DONNE DIRETTA STREAMING VIDEO TV

In una serata che avrà proprio questo come evento centrale per noi, la diretta tv Italia Usa in chiaro potrebbe oscillare fra Rai Due e Rai Sport a causa del Tg2, mentre non ci sono dubbi sul servizio Rai Play per la diretta streaming video. A ciò si aggiungono i canali di Eurosport e lo streaming “totale” su Discovery Plus, ma solamente su abbonamento in questi ultimi due casi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE ITALIA USA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA USA FINALE FIORETTO A SQUADRE DONNE: IL CONTESTO

Verso la diretta Italia Usa, la finale del fioretto a squadre femminile è il traguardo che le nostre ragazze volevano fortemente dopo le delusioni del torneo individuale, dove non abbiamo raccolto alcuna medaglia, anche a causa di qualche decisione contestata. Ne hanno approfittato proprio le statunitensi, tanto che la campionessa olimpica è Lee Kiefer e al secondo posto si è classificata la connazionale Lauren Scruggs, che ha perso la finale derby contro Kiefer appena pochi giorni fa.

Diretta/ Italia fioretto a squadre donne streaming video Rai: Azzurre in finale! (Olimpiadi Parigi 2024)

C’è dunque anche il tema della possibile rivincita, per Errigo in particolare contro Scruggs che l’ha sconfitta in semifinale e per Volpi contro Kiefer, che le ha sbarrato la strada in semifinale. Le Azzurre hanno vinto le ultime due edizioni dei Mondiali nel fioretto a squadre, il punto di riferimento sono sempre loro ma gli Usa sono in stato di grazia qui a Parigi nella specialità, non vediamo l’ora di seguire tutte le emozioni della diretta Italia Usa…