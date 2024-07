DIRETTA VOLPI KIEFER SEMIFINALE FIORETTO OLIMPIADI PARIGI 2024: SFIDA STELLARE

Una sfida stellare oggi domenica 28 luglio sarà quella che vivremo nella diretta di Volpi Kiefer, la semifinale di fioretto femminile che avrà inizio alle ore 19.30 di stasera alle Olimpiadi Parigi 2024. Siamo un pizzico delusi per le beffarde sconfitte di Arianna Errigo e Martina Favaretto, entrambe sconfitte per 15-14 nei quarti di finale, ci resta quindi Alice Volpi e per la toscana è una semifinale di lusso contro la statunitense Lee Kiefer, match che può avere tutto il sapore di una finale anticipata.

Alice Volpi è la campionessa del Mondo in carica grazie al trionfo dell’anno scorso a Milano, mentre Lee Kiefer è la campionessa olimpica avendo vinto a Tokyo. Praticamente il meglio possibile con la diretta Volpi Kiefer, mentre dall’altra parte del tabellone si giocheranno un sogno l’altra statunitense Lauren Scruggs e la canadese Eleanor Harvey, due nomi decisamente meno attesi. Le due sconfitte avranno la finale terzo posto alle ore 20.50, mentre la finalissima sarà alle ore 21.45, ma prima c’è da pensare alla diretta Volpi Kiefer…

COME VEDERE LA DIRETTA VOLPI KIEFER, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Si potrà seguire la diretta tv Volpi Kiefer e più in generale tutte le fasi finali del fioretto femminile alle Olimpiadi Parigi 2024 su Rai Due ed eventualmente a supporto Rai Sport in chiaro, con la diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Ecco poi i canali di Eurosport, che sono disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN per gli abbonati, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA VOLPI KIEFER: IL CAMMINO VERSO LA SEMIFINALE

Insomma, abbiamo capito l’importanza della diretta Volpi Kiefer, la semifinale del fioretto femminile alle Olimpiadi Parigi 2024 che mette di fronte la campionessa iridata e quella a cinque cerchi. Il debutto di Alice Volpi era stato nei sedicesimi di finale con la vittoria per 15-11 contro la polacca Lyczbinska, poi agli ottavi la nostra campionessa ha superato con il punteggio di 15-9 anche la rumena Calugareanu, fin qui tutto era stato perfetto per il Dream Team, con tre azzurre qualificate per i quarti.

Purtroppo poi sono arrivate le due beffarde sconfitte per Errigo e Favaretto, mentre Alice Volpi si è imposta per 15-12 contro la tedesca Sauer, permettendoci di continuare a sognare anche se la dimostrazione di forza da parte di Lee Kiefer è stata davvero notevole, sotto forma di successo per 15-4 contro l’ungherese Pasztor. La sfida sarà difficilissima ma anche affascinante, che cosa ci riserverà la diretta Volpi Kiefer?