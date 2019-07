Diretta Italia Usa pallanuoto/ Streaming video e tv: finale maschile! (Universiadi)

Italia Usa si gioca alle ore 13:00 di domenica 14 luglio, ed è la finale del torneo di pallanuoto maschile alle Universiadi 2019 di Napoli: il Settebello giovanile dunque ha la possibilità di mettere un’altra medaglia d’oro in bacheca, di fatto chiudendo al meglio – eventualmente – una manifestazione che abbiamo ospitato e che ci ha visti grandi protagonisti, anche e soprattutto nella pallanuoto. Dopo aver surclassato la Russia in semifinale, rifilando ai nostri avversari un inequivocabile 14-6 in una partita mai in discussione, affrontiamo adesso gli Stati Uniti che in una bella semifinale hanno piegato l’Ungheria: sicuramente non possiamo avvalerci dei risultati delle nazionali maggiori perché qui il contesto è diverso, possiamo soltanto dire che la diretta di Italia Usa sarà una sfida interessantissima e sulla carta molto equilibrata, la speranza è che gli azzurri possano mettersi l’oro al collo ma lo scopriremo soltanto tra poche ore, quando finalmente si inizierà a giocare a un giorno di distanza dalla finale che ha visto coinvolta la nostra nazionale femminile.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Italia Usa sarà trasmessa sia sulla televisione di stato, e nello specifico su Rai Sport e Rai Sport +, che su Eurosport che è invece un canale riservato agli abbonati al satellite e al digitale terrestre. In entrambi i casi sarà possibile seguire la finale del torneo di pallanuoto maschile in diretta streaming video: bisognerà visitare il sito www.raiplay.it oppure essere clienti della piattaforma Eurosport Player, dotandosi ovviamente di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Dunque nella diretta di Italia Usa scopriremo se il Settebello giovanile riuscirà a ottenere la tanto agognata medaglia d’oro: va detto che fino a questo momento le Universiadi 2019 sono state ricche di soddisfazioni per quanto riguarda gli sport di squadra. La pallavolo ha centrato la finale, nel calcio ci siamo fatti onore e anche nel basket alla fine abbiamo fatto vedere buone cose. La pallanuoto resta una delle discipline nelle quali il tricolore ha sempre sventolato, sia pure tra alti e bassi; lo ha dimostrato anche una semifinale che come detto abbiamo dominato, ma anche la partita precedente nella quale abbiamo battuto la Francia segnando 15 gol. Adesso dunque la grande speranza è di tornare a vincere: come detto la nostra avversaria sarà la nazionale degli Stati Uniti, che ha saputo vincere una bella semifinale contro l’Ungheria (12-9) e in generale in questo torneo di pallanuoto maschile ha avuto un tabellone non indifferente, dovendo liberarsi della temibilissima Croazia nei quarti di finale e facendolo con un 12-11 tiratissimo. Adesso dunque non resta che scoprire se il nostro Settebello sarà in grado di vincere la medaglia d’oro, la speranza ovviamente è che il pubblico di casa sia in grado di fare la differenza…





