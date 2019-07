Diretta Italia Usa Universiadi 2019/ Streaming video e tv: esordio azzurro nel volley

Usa Italia, in diretta dal PalaSele di Eboli, è la partita di volley femminile in programma oggi venerdì 5 luglio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 20,00. Nella seconda giornata dell’evento, si accende oggi l’avventura della nostra nazionale azzurra alle Universiadi 2019 di Napoli e da padrone di casa le nostre beniamine hanno alte aspettative per la riuscita di questa bella avventura nella 30 edizione della manifestazione. Come loro anche le avversarie sono pronte a dare il meglio di sè già da oggi. Ecco quindi che il programma ufficiale ci pone davanti subito a un match speciale: con la diretta tra Usa e Italia infatti vengono fuori tanti ricordi, alcuni piacevoli ed altri meno. Non c’è però troppo spazio per la storia perchè oggi la testa, il cuore e le gambe delle nostre ragazze deve essere sul taraflex del Pala Sele di Eboli per affrontare al meglio le statunitensi, squadra tra le più temibili del tabellone.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NORVEGIA ITALIA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta di quest’oggi Usa Italia di volley femminile non sarà visibile in diretta tv o in diretta streaming video: la tv di stato infatti non si è assicurata i diritti per questo particolare match e la tv ufficiale Fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video solo le semifinali e finali per le medaglie. Per tutti gli appassionati quindi il punto di riferimento sarà il portale ufficiale della manifestazione nel capoluogo campano (www.universiade2019napoli.it)

DIRETTA USA ITALIA: LE AZZURRE CONVOCATE

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta tra Usa e Italia, primo match di volley per le Universiadi 2019 di Napoli, tocca ora conoscere da vicino le azzurre che già da oggi faranno di tutto per tenere altro il tricolore. Nonostante le regole della manifestazione e pure i tanti impegni coincidenti (Nations league e Mondiali U20) la federazione non ha fatto fatica a mettere assieme una selezione più che importante: con ragione quindi puntiamo a un ruolo di protagonista nel tabellone delle Universiadi 2019. Ecco quindi le giocatrici selezionare da Marco Paglialunga, con le palleggiatrici Carlotta Cambi, Francesca Bosio e le centrali Beatrice Berti, Alexandra Botezat, Beatrice Molinaro. Si uniscono le schiacciatrici Elena Perinelli, Giulia Angelina, Francesca Villani e gli opposti Sylvia Nwakalor, Anna Nicoletti oltre che col ruolo di libero Chiara De Bortolie Francesca Napodano. In nomi sono di prestigio, ma che dirà oggi il campo? Non ci resta che scoprirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA