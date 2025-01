DIRETTA JOVENTUT BADALONA TRENTO: ULTIME SPERANZE!

La diretta Joventut Badalona Trento ci fa compagnia dalle ore 20:30 di martedì 21 gennaio, una partita che per la 16^ giornata di basket Eurocup 2024-2025 è fondamentale per l’Aquila: Trento arriva al Palau Olimpic una settimana dopo aver battuto Ulm, una vittoria che ha permesso alla Dolomiti Energia di rimanere virtualmente in corsa per un posto nei playoff della competizione, obiettivo però che anche in questo momento è decisamente lontano, almeno nelle ipotesi. Con 5 vittorie e 10 sconfitte, Trento ha due gare da recuperare per il sesto posto, ma in realtà sono tre perché ha perso entrambe le sfide contro il Buducnost: per ora, dunque, si mette male.

Conforta sapere che nella partita di andata Trento avesse battuto la Joventut Badalona, ma di appena 2 punti: un +3 o scarto maggiore a favore degli spagnoli consegnerebbe loro il vantaggio nella doppia sfida diretta e di fatto porterebbe all’eliminazione di Trento, ancora una volta, prima di accedere al tabellone ad eliminazione diretta della Eurocup; sarebbe l’ennesima delusione internazionale ma non si possono fare i conti senza l’oste, questa è la speranza che accompagna la diretta Joventut Badalona Trento e allora non ci resta che aspettare che la partita si giochi, intanto proviamo a dire qualcosa in più.

DOVE VEDERE LA DIRETTA JOVENTUT BADALONA TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

Sarà come sempre sui canali di Sky Sport l’appuntamento con la diretta tv di Joventut Badalona Trento, tutti gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Eurocup accedendo anche al servizio di diretta streaming video con Sky Go..

DIRETTA JOVENTUT BADALONA TRENTO: ANCHE GLI SPAGNOLI RISCHIANO

La diretta Joventut Badalona Trento è un’ultima spiaggia per la Dolomiti Energia, che nella classifica del girone A si trova attualmente in nona posizione proprio alle spalle degli spagnoli, che hanno una vittoria in più e allo stesso modo rischiano l’eliminazione, anche se hanno sicuramente più margine e questa sera possono giocare davanti ai loro tifosi. A precedere Trento in classifica ci sono anche Wolves Vilnius, il già citato Buducnost – quasi al riparo dalla squadra di Paolo Galbiati – e il Besiktas: contro lituani e turchi bisogna giocare le partite di ritorno che rischiano di essere spareggi, questo sarebbe lo scenario migliore per l’Aquila che all’andata ha perso contro entrambe.

Non c’è insomma nemmeno l’appiglio dei confronti diretti per adesso, per riprendere il Besiktas bisognerebbe fare 3-0 nelle ultime tre, sperare nello 0-3 turco e vincere il testa a testa di almeno 16 punti, per di più in trasferta: ecco perché perdere oggi significherebbe essere eliminati, nella migliore delle ipotesi infatti Trento potrebbe superare soltanto Wolves e Buducnost ma non sarebbe sufficiente, le squadre da lasciarsi alle spalle rispetto alla classifica attuale di Eurocup sono tre. In più anche in campionato la squadra di Galbiati sta attraversando un momento di flessione dopo un avvio straripante, la situazione dunque è tutt’altro che rosea…