DIRETTA TRENTO ULM: SENZA MARGINI DI ERRORE

La strada si fa sempre più in salita per l’Aquila, obbligata a vincere nella diretta Trento Ulm se vuole tenere vive le speranze di essere ancora protagonista nella Eurocup di basket. L’appuntamento sarà quindi a partire dalle ore 20.00 di questa sera, martedì 14 gennaio 2025, naturalmente presso la Il T Quotidiano Arena. Siamo giunti ormai alla quindicesima giornata del girone A della stagione regolare e la situazione è purtroppo difficilissima per la Dolomiti Energia Trento, che finora ha raccolto solamente quattro vittorie a fronte di ben dieci sconfitte, mentre gli ospiti tedeschi del ratiopharm Ulm sono 9-5.

Diretta/ Brescia Trento (risultato finale 83-77): altra vittoria biancazzurra (basket A1, 11 gennaio 2025)

Non sarà facile quindi ottenere la vittoria, che però sarà una necessità nella diretta Trento Ulm, per tenere vivo l’ultimo sottile filo della speranza. Sappiamo che per la qualificazione è necessario il sesto posto, che è già lontano ben tre vittorie per l’Aquila. Con quattro giornate ancora rimaste, questo evidentemente significa che Trento deve vincere praticamente sempre per sperare ancora – e nemmeno questo basterà di per sé, servirebbe naturalmente anche un netto rallentamento da parte di chi precede. Insomma, il compito è durissimo, ma per il momento c’è solo una cosa da fare: nella diretta Trento Ulm serve vincere per tenere viva la speranza…

DIRETTA/ Hapoel Tel Aviv Trento (risultato finale 89-68): Caboclo 19 punti (oggi 7 gennaio 2025)

TRENTO ULM IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta Trento Ulm in tv sarà naturalmente, come sempre quando parliamo della Eurocup edizione 2024-2025, disponibile tramite l’abbonamento alla televisione satellitare di Sky Sport. In alternativa ci sono le opzioni per godere della diretta Trento Ulm in streaming video, cioè i servizi di Sky Go e Now Tv ma anche DAZN.

DIRETTA TRENTO ULM: UNA STAGIONE COMPLICATA IN EUROCUP

Avvicinandoci alla diretta Trento Ulm dobbiamo quindi fare il punto su un cammino decisamente complicato e francamente finora deludente per la Dolomiti Energia in Eurocup. Nemmeno in casa il bilancio è soddisfacente, dal momento che Trento ha vinto solamente tre delle sette partite finora giocate davanti al pubblico amico. Il vero macigno però è il trend recente: l’Aquila ha vinto solamente una delle ultime sette partite disputate, per cui evidentemente una stagione che era iniziata in maniera almeno discreta poi ha virato decisamente in negativo, forse in maniera ormai definitiva.

Diretta/ Trento Cremona (risultato finale 76-80): colpaccio in casa della capolista (5 gennaio 2025)

A proposito del rendimento casalingo, bisogna osservare che l’ultima vittoria a Trento risale addirittura al 5 novembre scorso, per cui bisogna subito spezzare la serie negativa. La musica è molto diversa per gli ospiti, perché Ulm arriva da una sconfitta casalinga contro Gran Canaria, ma in precedenza aveva infilato la bellezza di cinque vittorie consecutive. Inoltre i tedeschi sono oltre il 50% di vittorie anche in trasferta, con quattro vittorie a fronte di tre sconfitte. Tutti numeri da ribaltare, ma il bello dello sport è che tutto può sempre succedere: sarà così anche nella diretta Trento Ulm?