DIRETTA/ Juve Stabia Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA JUVE STABIA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Juve Stabia Avellino sta per avere inizio e un’occhiata alle statistiche potrebbe aiutare a capire meglio che gara ci aspetta. I ragazzi di Castellammare hanno ottenuto fin qui tre punti e segnato due reti in più nelle gare casalinghe, a dimostrazione dell’importanza del fattore campo per le Vespe.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

Stessa cosa si può dire dell’Avellino per la classifica, avendo conquistato 27 punti in più in casa contro 16 in trasferta, anche se i Lupi hanno siglato curiosamente tre reti in meno tra le mura amiche. La sostanziale differenza però si vede nei gol subiti: 13 in casa e ben 30 in trasferta, quasi il triplo. Dato che evidenzia quanto può essere difficile per i biancoverdi affrontare i gialloblu in questo turno. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

JUVE STABIA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juve Stabia Avellino sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

JUVE STABIA AVELLINO: PARTITA EQUILIBRATA!

Juve Stabia Avellino, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Derby campano con le Vespe che arrivano nel pieno di un momento no all’appuntamento, dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato subita in casa del Potenza, peraltro con un pesante 5-2 al passivo.

La Juve Stabia resta comunque a +5 dalla zona play out e a -2 dai play off, con una finestra ancora aperta sulla post season: l’Avellino è agganciato a quota 43 nel gruppo di squadre al decimo posto, reduce da un 2-2 in casa del Taranto anche se gli irpini non trovano la giusta continuità. All’andata 0-0 tra le due squadre ad Avellino, ultimo precedente a Castellammare datato 4 settembre 2021, chiuso anch’esso con un pari a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Avellino, match che andrà in scena all0 stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Walter Novellino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Dell’Orfanello, Caldore, Cinaglia, Maggioni; Altobelli, Berardocco, Gerbo; Pandolfi, Zigoni, Bentivegna. Risponderà l’Avellino allenato da Massimo Rastelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marcone; Ricciardi, Sottini, Auriletto, Tito; Matera, Mazzocco, D’Angelo; Di Gaudio, Marconi, Russo.

JUVE STABIA AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA