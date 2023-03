Diretta/ Taranto Avellino, streaming video tv: dentro o fuori (Serie C)

DIRETTA TARANTO AVELLINO: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Taranto Avellino, in diretta alle ore 17.30 di sabato 25 marzo 2023 allo Stadio Comunale Erasmo Iacovone di Taranto, è una gara valida per la 34° giornata del girone C di Serie C. Gara molto importante per due squadre divise da appena due punti e pronte a tutto per accedere ai playoff.

Bonus mamma domani 2023/ Si può ancora richiedere questo contributo?

Il Taranto condivide il tredicesimo posto con il Giugliano a quota 40 punti, frutto di dieci vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte. Gli ospiti arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 1-0 sulla Virtus Francavilla. L’Avellino, invece, è decimo con 42 punti, raccolti grazie a undici vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte. I Lupi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-2 dal Picerno.

CEI: “UTERO IN AFFITTO INACCETTABILE”/ Zuppi: “mercifica donna-bimbi”. Sui migranti…

TARANTO AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Taranto Avellino sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Utero in affitto, Schlein ‘spacca’ il Pd/ Agenda LGBT, Bonaccini e cattodem contrari

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO AVELLINO

C’è qualche nodo da sciogliere per Capuano e Rastelli, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Taranto Avellino. Partiamo dagli ospiti, in campo con il consueto 3-5-2: Vannucchi, Evangelisti, Antonini Lui, Formiconi, Boccadamo, Mastromonaco, Mazza, Romano, Ferrara, Bifulco, Tommassini. Passiamo adesso ai lupi, schierati con il 4-3-3: Marcone, Ricciardi, Benedetti, Auriletto, Tito, Matera, Casarini, D’Angelo, Russo, Marconi, Trotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Taranto Avellino vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Taranto è a 3,00, il pareggio è dato a 2,90, mentre il successo dell’Avellino è a 2,40. Secondo gli esperti non sarà un confronto ricco di emozioni: Over 2,5 a 2,70 e Under 2,5 a 1,38. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,20 e 1,60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA