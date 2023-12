DIRETTA/ Juve Stabia Benevento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (3 dicembre 2023)

DIRETTA JUVE STABIA BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Juve Stabia Benevento presenta un derby campano ad alta quota. Le due squadre hanno iniziato molto bene questo campionato portandosi rispettivamente al primo e terzo posto dell’attuale classifica del raggruppamento C di Lega Pro. Padroni di casa che si ritrovano al primo posto con 32 punti collezionati su 45 disponibili in 15 partite. I gol realizzati risultano essere 17, gli stessi del Benevento. La differenza è nei gol subiti. Le vespe hanno subito solamente 5 gol in questo campionato, certificando la grande potenza difensiva di questa squadra.

Padroni di casa che presentano due calciatori a quota quattro reti in campionato: Bellich e Candellone. Restando in tema marcatori anche il Benevento evidenzia un giocatore con gli stessi gol. Stiamo ovviamente parlando di Alexis Ferrante, ex calciatore della Ternana, a segno nell’ultimo incontro di campionato. I gol realizzati dal Benevento sono 17, gli stessi della Juve Stabia mentre la differenza risulta essere in quelli subiti. Con 14 reti realizzate il Benevento risulta essere la quinta difesa meno battuta di questo campionato. (Marco Genduso)

JUVE STABIA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juve Stabia Benevento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juve Stabia Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

JUVE STABIA BENEVENTO: BIG MATCH NEL GIRONE C!

Juve Stabia Benevento, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 16.00 presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Un derby campano di alta classifica tra due squadre molto ambiziose, vogliose di recitare un ruolo da protagonista in questo girone C.

La Juve Stabia è in vetta alla classifica con 32 punti, frutto di nove vittorie, cinque pareggi e una sconfitte. Le Vespe arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 0-1 sul Messina. Il Benevento, invece, condivide il secondo posto con il Picerno a quota 29 punti, raccolti grazie a otto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivato il successo per 2-1 contro il Monterosi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA BENEVENTO

Qualche dubbio per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Benevento. Partiamo dalle Vespe, in campo con il 4-3-2-1: Ngagne, Andreoni, Bachini, Bellich, D’Amore, Buglio, Leone, Meli, Romeo, Piscopo, Bentivegna. Passiamo adesso alle Streghe, che si affidano al consueto 3-5-2: Paleari, El Kaouakibi, Terranova, Capellini, Improta, Karic, Agazzi, Kubica, Benedetti, Bolsius, Ferrante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juve Stabia Benevento sono pressoché in equilibrio. Andiamo a scoprire i numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria della Juve Stabia è a 2,60, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Benevento è a 2,55. L'Under 2,5 è fissato a 1,53, con l'Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,85 e 1,77.











