Diretta Juve Stabia Catanzaro/ Streaming video tv: insidie per la capolista (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA CATANZARO: OSPITI PADRONI DEL TORNEO

La diretta Juve Stabia Catanzaro, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:30, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi. I calabresi stanno comandando il campionato dall’inizio e, oggi, vantano ben dieci lunghezze di vantaggio sul Crotone secondo.

Dopo la prima sconfitta stagionale rimediata a Viterbo, nell’ultimo turno l’undici di Vivarini ha sommerso con sei gol il malcapitato Monopoli, segno che quello nella Tuscia era solo un incidente di percorso. Sul fronte Juve Stabia, invece, gli attuali 37 punti consentono di stazionare in zona play-off ma, allo stesso tempo, non permettono di essere totalmente tranquilli di evitare i play-out, oggi distanti sette lunghezze.

JUVE STABIA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juve Stabia Catanzaro, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, sarà visibile su Eleven Sports, in streaming live e on demand. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

JUVE STABIA CATANZARO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Catanzaro lasciano spazio a qualche dubbio dei due allenatori. In casa Juve Stabia tra i pali andrà Barosi, in difesa Cinaglia rientrerà dalla squalifica e sarà accanto a Caldore e a Maggioni. A centrocampo Berardocco, Ricci e Scaccabarozzi agiranno per vie centrali, Mignanelli sarà l’esterno mancino con Silipo sulla corsia destra al posto dell’indisponibile Guarracino. In avanti spazio al tandem composto da Pandolfi e Zigoni. Per la capolista solito imbarazzo della scelta per mister Vivarini che, con ogni probabilità, riproporrà l’undici che ha demolito il Monopoli con sei reti. In avanti, quindi, la coppia d’oro formata da Iemmello e Biasci. Saranno Vandeputte e Situm a lavorare da quinti nel 3-5-2.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Juve Stabia Catanzaro vedono una sfida nettamente a favore dei calabresi ospiti. Secondo William Hill, il successo della capolista vale 1.65 contro i 4.80 attribuiti agli ospiti e la quota 3.20 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.30 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.58.











