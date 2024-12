DIRETTA JUVE STABIA CESENA, UNA SFIDA IN ZONA PLAYOFF

In programma per domenica 22 dicembre 2024 alle ore 15:00 c’è la diretta Cesena Juve Stabia, partita che si disputa allo Stadio Romeo Menti. Le due formazioni impegnate quest’oggi si affrontano partendo dai 25 punti conquistati da entrambe, collocandosi quindi in sesta e quinta posizione in piena zona playoff dove intendono restare fino al termine della stagione 2024/2025 in corso. Gli ospiti, davanti soltanto per una migliore differenza reti, hanno l’opportunità di tornare subito in campo così da dimenticare la goleada subita in Coppa Italia contro l’Atalanta in settimana.

Eliminati dalla competizione, i bianconeri non hanno intenzione di rallentare invece nel campionato cadetto dove sono infatti reduci dalla vittoria ottenuta contro il Cosenza. Le Vespe sono invece in serie positiva da almeno quattro turni e non hanno intenzione di fermarsi, cercando piuttosto di scavalcare i diretti rivali di giornata bissando a loro volta la vittoira esterna guadagnata sul campo della Salernitana aggiudicandosi quindi il derby campano.

JUVE STABIA CESENA IN DIRETTA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juve Stabia Cesena sarà garantita per tutti gli abbonati a DAZN essendo una gara valida per il campionato di Serie B. La sfida sarà visibile in streaming senza doversi presentare di persona allo Stadio Menti e comprare il biglietto.

JUVE STABIA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile che nella diretta Juve Stabia Cesena le probabili formazioni possano essere estrapolate dalle recenti vittorie ottenute dalle due squadre e quindi le Vespe dovrebbero puntare sul 3-4-2-1 Thiam; Bellich, Varnier, Ruggero, Floriani Mussolini, Leone, Buglio, Fortini, Candellone, Pierobon, Adorante.

Discorso analogo va fatto poi anche per i bianconeri del tecnico Mignani che dovrebbero oltretutto ricorrere ad un analogo modulo 3-4-2-1 con Klinsmann, Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò, Francesconi, Donnarumma, Antonucci, Berti, C. Shpendi.

JUVE STABIA CESENA, LE QUOTE

Il pronostico che emerge dalle quote dei vari bookmakers per la diretta Juve Stabia Cesena pare essere fin troppo equilibrato se si ragiona sull’esito finale. Stando a quanto proposto da Snai, i gialloblu hanno qualche probabilità in più d aggiudicarsi i tre punti, con l’1 dato a 2.65, rispetto ai bianconeri, quotati invece vincenti a 2.80. Il pareggio non si allontana molto da questa indicazione essendo stato fissato infine l’x a 2.95.