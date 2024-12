DIRETTA ATALANTA CESENA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Inizia finalmente la diretta Atalanta Cesena: gli orobici ovviamente fanno oggi il loro esordio in Coppa Italia, sognando di vincere un trofeo che in epoca recente hanno solo avvicinato con le due finali perse contro la Juventus (2021 e 2024, una contro Andrea Pirlo e l’altra con Massimiliano Allegri poi licenziato poche ore più tardi) e l’altra ancora prima (2019) contro la Lazio ancora allenata da Simone Inzaghi. Il Cesena naturalmente è partito prima, e ha già superato tre turni: in casa ha giocato solo all’inizio di agosto contro il Padova che ha battuto 2-1, il grande colpo è arrivato a Verona contro l’Hellas con i gol decisivi di August Kargbo e Cristian Shpendi.

Infine, storia di fine settembre, il blitz all’Arena Garibaldi contro il Pisa all’epoca primo in classifica in Serie B: a segnare la rete della qualificazione era stato Raffaele Celia all’inizio del secondo tempo. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il campo, perché finalmente possiamo lasciare la parola ai calciatori sul terreno di gioco del Gwiss Stadium: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Atalanta Cesena prende davvero il via! ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Hien; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Palestra; Samardzic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini. CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Piacentini, Pieraccini; Celia, Bastoni, Medicino, Adamo; Tavsan, Kargbo; Van Hooijdonk. All. Mignani. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA CESENA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire al diretta Atalanta Cesena sarà possibile collegarsi su Italia 1 e vedere in chiaro questo match. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni di questa partita.

LA DEA PARTE NETTAMENTE FAVORITA

Dopo la finale persa dello scorso anno, la Coppa Italia torna anche a Bergamo e lo fa per gli ottavi di finale che manderanno in scena la diretta Atalanta Cesena in campo mercoledì 18 2024 alle 18,30. La partita in questione metterà di fronte due squadre che militano in categorie diverse e che, vincendo, andranno ad incontrare il Bologna nei quarti di finale. L‘Atalanta di Gasperini debutta in questo turno dopo la delusione dell’anno scorso con la finale persa a Roma contro la Juventus. Padova, Verona e Pisa sono state le avversarie eliminate dal Cesena di Mignani che si presenterà a Bergamo con il dovere di fare un’impresa per placare lo stato di forma della Dea.

ATALANTA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche le formazioni in vista di questa partita con i padroni di casa pronti ad un ampio turnover. Spazio a chi gioca meno nell’Atalanta di Gasperini che affida la porta a Rui Patricio difeso dal terzetto formato da Toloi, Djimsiti e Godfrey. Zappacosta e Palestra saranno i due esterni di centrocampo mentre la mediana verrà affidata a De Roon e Brescianini. Attacco rivisitato con Samardzic e Zaniolo alle spalle dell’unica Retegui chiamato a sbloccarsi dopo prestazioni sotto tono.

Difesa a tre anche per Mignani che consegna la porta a Klinsmann e la difesa al terzetto composto da Curto, Prestia e Mangraviti. Ceesay e Donnarumma saranno gli esterni di centrocampo mentre Calo e Francesconi agiranno in mediana. Attacco rapido per il Cesena che si affiderà al tridente formato da Berti, Tavsan e Antonucci.

ATALANTA CESENA, LE QUOTE

Approfondiamo anche il discorso relativo alle quote della diretta Atalanta Cesena utilizzando le quote proposte di AdmiralBet. La Dea parte nettamente favorita e la sua vittoria è data a 1,25 contro il 10,00 per i bianconeri e il pareggio X che si ferma a 5,50.