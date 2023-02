Diretta/ Juve Stabia Crotone streaming video tv: le Vespe attendono i Pitagorici

DIRETTA JUVE STABIA CROTONE: AL MENTI SBARCANO I ROSSOBLÙ

La diretta Juve Stabia Crotone, partita in programma mercoledì 1 febbraio ore 21:00, racconta di una sfida atipica ad alta quota. Si tratta infatti di quarta contro seconda sebbene ci siano venti punti di differenza. Infatti i Pitagorici si trovano appena sotto la corazzata Catanzaro con 56 punti contro i 36 raccolti fin qui dalla squadra di Castellammare di Stabia. I rossoblu hanno interrotto la propria striscia di vittorie in occasione delle ultime due partite, rimanendo però imbattuti. Infatti il Crotone ha recentemente contro Monterosi e Potenza. Le Vespe invece sono tornate a vincere con la Viterbese di misura dopo due sconfitte e un pareggio.

In casa la Juve Stabia ha vinto cinque partite pareggiando lo stesso numero di gare che ha perso ovvero tre per un totale di diciotto punti. Lontano da Crotone, i rossoblu sono comunque riusciti a mantenere una buona media di punti con due a partita: ventiquattro in dodici gare frutto di sette vittorie e un’imbattibilità esterna che dura da sei partite esterne consecutive.

DIRETTA JUVE STABIA CROTONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dello scontro Juve Stabia Crotone è caricata su Eleven Sports, assieme agli altri incontri di Serie C. Acquistabile l’abbonamento mensile e/o stagionale. La diretta Juve Stabia Crotone è come di solito trasmessa in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali, ad esempio computer, smartphone o tablet.

JUVE STABIA CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Crotone saranno presentate col modulo 4-3-3 per quanto concerne le Vespe e, a specchio, il medesimo per i Pitagorici. Sarà il portiere Barosi a vedere le forti spalle difensive di Maggioni, Cinaglia, Caldore e Mignanelli. Tra i custodi e i cannonieri, sul lato destro agirà Scaccabarozzi, Ricci in cabina di Regia, e a chiudere la mezzala sinistra Altobelli. I centravanti che completano lo schema saranno D’Agostino, Silipo che ha portato alla vittoria contro il Viterbese, e infine Pandolfi.

A tuffarsi in porta con la divisa dei rossoblu ci sarà Dini. Muraglia chiamata a difendere vedrà Papini, Cuomo, Golemic, Crialese. A centrocampo tra il numero 86, Awua ed il numero 10, Petriccione, troviamo Carraro. In punta di piedi dei giocatori di linea avanzata, ci saranno Chirico, Gomez e D’Ursi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Juve Stabia Crotone sorridono agli ospiti. I Pitagorici sono infatti visti da Snai come i favoriti con la quota di 2.20 contro i 3.20 per la Juve Stabia e i 3.10 in caso di parità.

Leggermente sotto la quota raddoppio, a 1.90 per la precisione, l’esito Gol con il No Gol a 1.77. Vedremo almeno tre gol nel match? La quota di riferimento ovvero l’Over 2.5 viene quotato a 2.20, nettamente più probabile l’Under a 1.55. All’andata ebbero meglio i crotonesi per 1-0, in caso dovesse ripetersi questo punteggio riceveremo sei volte e mezzo la posta giocata.

