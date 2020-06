Diretta Livorno Cittadella/ Streaming video DAZN: ecco Antonio Filippini (Serie B)

Livorno Cittadella, che verrà diretta dal signor Ghersini, si gioca alle ore 18:00 di sabato 20 giugno: per la 29^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020 si torna in campo anche al Picchi, dove troviamo una squadra di casa in una situazione disperata. Perdendo il sentitissimo derby di Pisa, i labronici sono sprofondati a 12 punti dalla possibilità di giocare i playout: ormai la retrocessione in Serie C sembra sancita, nel tentativo di un miracoloso cambio di passo la società ha deciso per il terzo allenatore stagionale (terzo cambio) esonerando il cavallo di ritorno Roberto Breda e affidando la panchina ad Antonio Filippini, che insieme al gemello Emanuele ha giocato con questa maglia. Al momento è complesso pensare che basterà, intanto oggi alla ripresa del campionato c’è già una prova del nove perché il Cittadella è la finalista playoff dello scorso anno e anche in questo 2019-2020 punta con decisione alla promozione. Il brutto ko interno contro il Pordenone, nell’ultima partita giocata, deve essere riscattato dai ragazzi di Roberto Venturato che potrebbero ancora sperare nella seconda posizione, e devono evitare di essere risucchiate da dietro. Attendiamo allora la diretta di Livorno Cittadella, ma nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sulle decisioni dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Livorno Cittadella non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a intrernet.

Per il suo esordio in Livorno Cittadella, Antonio Filippini potrebbe confermare il 3-4-3 ma intanto perde Marras, che è squalificato: tegola non da poco, il sostituto dell’esterno offensivo potrebbe essere Murilo che andrebbe a completare il tridente con Franco Ferrari e Marsura. Possibile avvicendamento a centrocampo, anzi doppio: Awua e Viviani si giocano il posto con Agazzi e capitan Luci, mentre sembrano confermati Delprato e Porcino (in ballottaggio con Seck) che dovrebbero percorrere le corsie laterali, abbassandosi sulla linea difensiva per aiutare Silvestre, Bogdan e Matteo Di Gennaro che proteggeranno il portiere Plizzari. Nel Cittadella lo squalificato è Branca: Proia è il sostituto naturale, al fianco di capitan Iori che farà il playmaker con il supporto di Bussaglia sull’altro versante del campo. D’Urso si gioca il posto di trequartista con Vita; Mora e Alberto Rizzo (o Amedeo Benedetti) i due terzini, Pavan e Frare i centrali davanti a Paleari, in attacco potrebbero tornare titolari sia Davide Diaw che Luppi, insidiati da Stanco e Panico.

Il pronostico su Livorno Cittadella, fornito dall’agenzia Snai, sorride agli ospiti anche se stiamo parlando di un quadro in equilibrio: è minima la distanza che intercorre tra il segno 1 per la vittoria dei labronici (3,10 volte la puntata) e il segno 2 che identifica il successo dei veneti, e che vi permetterebbe di guadagnare 2,45 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo. Il segno X regola il pareggio, e con questo risultato la vostra vincita corrisponderebbe a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.



