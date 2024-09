I CAMPANI VOGLIONO VINCERE PER RIMANERE IN VETTA

In campo alle 15,00 di sabato 14 settembre 2024 anche la diretta Juve Stabia Palermo valida per la quinta giornata di Serie B. Le due squadre stanno vivendo momenti quasi opposti ma si presentano a questa sfida con un ottimo stato di forma che potrebbe generare una partita molto interessante.

I campani sono in vetta alla classifica con otto punti dopo le prime quattro giornate e sono ancora imbattuti nonostante due pareggi arrivati contro Catanzaro e Frosinone. Ancora in difficoltà, invece, il Palermo di Dionisi che è fermo a quota quattro punti e ha pareggiato l’ultima partita in casa contro il Cosenza continuando un periodo negativo nonostante l’ottimo gioco espresso.

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la Serie B e la diretta Juve Stabia Palermo sarà necessario essere abbonati a Dazn che ha l’esclusiva per mostrare le immagini de campionato cadetto. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che racconterà i momenti salienti di questo match.

JUVE STABIA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per completare l’analisi sulla diretta Juve Stabia Palermo è necessario approfondire il discorso relativo alle probabili formazioni della partita. La squalifica di Folino complica le scelte di Pagliuca che dovrà fare a meno del suo centrale che verrà sostituito da Baldi. Anche Bellich è uscito acciaccato dalla trasferta di Frosinone ma dovrebbe aver recuperato la forma pronto a completare la difesa con Ruggero. In attacco cercano spazio Artistico e Adorante ma i titolare dovrebbero essere ancora Candellone, Mosti e Piscopo.

Per i rosanero dovrebbero tornare in campo i nazionali appena rientrati con un Desplanches pronto a difendere la porta di Dionisi dopo un paio di ottime partita con la nazionale Under21. Lund e Diakité si riprenderanno le fasce a sostegno di Insigne e Di Mariano pronti a completare il trio con Brunori.

JUVE STABIA PALERMO, LE QUOTE

Dal sito della Sisal andiamo anche a vedere quali sono le proposte per le quote della diretta Juve Stabia Palermo. I padroni di casa sono una squadra neopromossa e perciò partono sfavoriti nonostante il fattore campo che fa arrivare l’1 fino a 3,15. Il pareggio X si ferma a 3,10 mentre il 2 per la vittoria dei rosanero scende ed arriva fino a 2,30.