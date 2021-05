Diretta Juve Stabia Palermo/ Streaming video tv: un playoff intrigante! (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO: PARTITA INCERTA!

Juve Stabia Palermo si gioca in diretta dallo stadio Romeo Menti, alle ore 17:30 di mercoledì 19 maggio: valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 2020-2021, è una partita molto intrigante tra due squadre che possono essere considerate outsider nel girone C, e non solo. Le Vespe possono pareggiare e garantirsi l’accesso alla fase nazionale: andasse così replicherebbero quanto fatto nel primo turno dei playoff, visto che è arrivato un pareggio contro la Casertana che ha fatto fruttare l’importante e vantaggiosa regola della classifica di stagione regolare.

Il Palermo non era partito benissimo in questa stagione, ma ha saputo riprendersi strada facendo e adesso ci crede: fino a poco tempo fa sarebbe stata sorprendente una vittoria sul Teramo, ma è quello che i rosanero hanno fatto al Barbera 10 giorni fa. Ora non avranno il beneficio del fattore campo, dunque vedremo quello che succederà nella diretta di Juve Stabia Palermo; intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita che si prospetta interessante.

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Palermo, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sempre però possiamo ricordare che le partite di Serie C sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche anno si occupa del campionato di terza divisione. Il servizio sarà in diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si può abbonare al sito per un periodo stagionale, ma anche decidere di acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PALERMO

In Juve Stabia Palermo Pasquale Padalino ritrova Garattoni, che potrebbe essere l’esterno destro di centrocampo; dall’altra parte agirà Rizzo, con una linea mediana completata da Berardocco e Vallocchia che restano favoriti su Andrea Bovo e Suciu. In difesa Troest, Caldore e Mulè proteggeranno il portiere Farroni; nel reparto avanzato Cernigoi e Borrelli cercano spazio ma il favorito come prima punta è ovviamente Alessandro Marotta già in gol contro la Casertana, con lui dovrebbero agire Fantacci e Orlando. Giacomo Filippi schiera il Palermo con un 3-4-2-1 nel quale Lucca insidia Rauti per il ruolo di prima punta, alle spalle del centravanti dovrebbero operare Floriano e Mamadou Kanoute (ma occhio al veterano Santana e a Silipo) che saranno supportati da un centrocampo nel quale due tra De Rose, Broh e Luperini saranno nel settore nevralgico, stretti tra gli esterni Doda e Valente. Pelagotti sarà come al solito il portiere, la linea difensiva sarà formata da Accardi, Lancini e Ivan Marconi.



