DIRETTA/ Juve Stabia Picerno video streaming tv: zero pareggi tra i precedenti! (27 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA PICERNO: TESTA A TESTA

La diretta Juve Stabia Picerno sta per iniziare e anche se fin qui i testa a testa sono stati solamente cinque, storie da raccontare ce ne sono. In primis, il fatto che non c’è mai stato un pareggio dato che il bilancio complessivo vede tre vittorie del Picerno e due sole della Juve Stabia con il segno X che sembra non voglia proprio avverarsi.

Anche perché in quattro occasioni su cinque solamente una squadra è andata a segno. Si contano infatti solo vittorie “a zero”, ad eccezione del primo precedente del 2021 quando il Picerno vinse 3-2 con reti di De Marco, Vivacqua e Gerardi in risposta all’autorete di Ferrani e il gol di Eusepi. Insieme a questa partita, il 2-0 dell’andata è l’altra unica vittoria in trasferta in una sfida dove la squadra di casa ha sempre vinto dal 2022 al 2023 in tre occasioni. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA JUVE STABIA PICERNO STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi l’ultima giornata di campionato e la diretta Juve Stabia Picerno è possibile seguire i canali Sky o le piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. In modo alternativo, si potrà seguire la diretta testuale con noi che riporteremo le azione più importanti della partita.

LA PRESENTAZIONE

Viviamo insieme, oggi 27 aprile alle ore 18.30, la diretta Juve Stabia Picerno valevole per la 38esima e ultima giornata del Girone C di Serie C allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. I padroni di casa hanno dominato e vinto largamente questo campionato ed avranno la possibilità di chiuderlo a 79 punti con sole tre sconfitte all’attivo. Gli uomini di Pagliuca non vincono da tre giornate ma sono imbattuta da cinque e vorranno chiudere in bellezza questa stagione davanti ai propri tifosi.

Stagione regolare chiusa anche dal Picerno che occupa la sesta posizione in classifica a quota 58 punti e senza possibilità di guadagnare posizioni. Nell’ultima partita è arrivato un pareggio per 0 a 0 con il Brindisi e non vince da due partite. La squadra di Longo sta attraversando in periodo di difficoltà dove nelle ultime dodici partite sono arrivate solo due vittorie.

JUVE STABIA PICERNO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Picerno pronta a disputarsi sabato 27 aprile 2024 davanti ai tifosi campani pronti a festeggiare la vittoria del campionato. Le scelte dei due allenatori saranno difficili da prevedere perché, entrambi, potrebbero cambiare molto e stravolgere le loro formazioni. Adorante e Candellone potrebbe ritrovare la maglia da titolare dopo la panchina contro il Francavilla.

Emilio Longo è già nei playoff e provare qualche nuova soluzione per sbloccare la squadra potrebbe risultare decisivo per la stagione del Picerno. Santarcangelo e Petito potrebbero trovare la titolarità sulle fasce a sostenere la prima punta Jacopo Murano a quota 19 reti e in lotta con Patierno dell’Avellino per la classifica marcatori.

JUVE STABIA PICERNO, LE QUOTE

La diretta Juve Stabia Picerno dimostra come le Vespe, anche a obiettivo promozione acquisito, possano godere ancora dello status di favorite. Secondo l’agenzia Snai infatti le quote privilegiano nettamente i padroni di casa, vittoria della Juve Stabia quotata 1.87, sale a 3.10 la quota relativa al pareggio mentre viene invece proposta a una quota di 3.80 la possibilità di un’affermazione esterna del Picerno.

