DIRETTA/ Picerno Brindisi video streaming tv: la storia ci consegna pochi precedenti (Serie C 21 aprile 2024)

DIRETTA PICERNO BRINDISI: I TESTA A TESTA

Non sono molti i precedenti per fare un testa a testa degno di nota nella diretta di Picerno Brindisi, infatti sono solo quattro gli incontri tra le due squadre se consideriamo anche il campionato di Serie D, le due squadre si affrontarono nel girone H e le due partite finirono 0-0 senza alcuna rete, tra poche settimane il Brindisi dovrà anche tornarci dopo solo un anno nella Serie C.

DIRETTA/ Casertana Picerno (risultato finale 2-1): la chiude Montalto! (Serie C, 14 aprile 2024)

Passando invece ad una partita di Coppa Italia della categoria appena menzionata, li passò la squadra di casa che poi in questa stagione riuscì a segnare il primo gol della partita che però poi venne ripresa dal Brindisi nei minuti finali, portando cosi il punteggio sull’11. Insomma, si tratta di una sfida che ha sempre avuto pochi gol e che spesso si è risolta solo dopo tanti minuti, che avverrà anche oggi? Dopotutto senza niente da giocarsi il Brindisi potrebbe avere la testa leggera e magari fare risultato come è capitato anche settimana scorsa. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Brindisi Sorrento (risultato finale 2-0): guida chiude i giochi! (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA PICERNO BRINDISI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Come per tutte le sfide del campionato di Serie C, si sarà solo un metodo per seguire la diretta di Picerno e Brindisi comodamente da casa: un abbonamento Sky, con l’emittente satellitare che trasmette in esclusiva tutte le partite del campionato di terza serie, senza dimenticare la possibilità di seguire l’incontro anche via internet tramite Sky Go.

PICERNO BRINDISI: TUTTO DECISO!

Occhi puntati sulla diretta tra Picerno e Brindisi: i lucani proveranno a dare un calcio al loro momento no tra le mura amiche dello stadio Donato Curcio, con fischio d’inizio alle ore 20. Prosegue la crisi per i lucani che hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato. Anche nell’ultima trasferta di Caserta il Picerno è uscito battuto dal campo e ora il miglior risultato possibile da qui alla fine della regular season sembra essere la conferma del sesto posto in classifica.

Diretta/ Picerno Audace Cerignola (risultato finale 2-1): triplice fischio! (7 aprile 2024)

Il Brindisi battendo in casa il Sorrento ha messo in fila la terza vittoria consecutiva: un clamoroso “comeback” per i pugliesi che non è stato sufficiente a evitare la retrocessione matematica in Serie D, sancita dalla contemporanea vittoria del Monterosi Tuscia, ora distante sette punti in classifica, nell’ultimo turno. Aumentano dunque i rimpianti per una squadra che ha trovato il suo miglior momento di forma troppo tardi nel corso della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO BRINDISI

La diretta Picerno Brindisi quali scelte offrirà da parte dei due allenatori? Sicuramente una sfida che ha un peso di classifica maggiore per il Picerno di Emilio Longo che confermerà davanti al portiere Merelli una difesa a quattro con Pagliai, Cadili, Biasiol e Guerra schierati dal 1′. Gallo e Pitarresi si muoveranno a centrocampo alle spalle del trio di incursori composto da Albertini, Albadoro ed Esposito, a loro volta a suppporto dell’unica punta Murano. Come detto, retrocessione già consumata per il Brindisi allenato da Nicola Losacco che non cambierà comunque modulo per l’occasione con Saio in porta, Merletti, Calderoni e Monti in difesa; Valenti e Falbo sulle fasce con Labriola, Pinto e Petrucci a centrocampo, mentre il tandem offensivo sarà quello formato da Pagliuca e Trotta: 3-5-2 confermato per la formazione pugliese.

PICERNO BRINDISI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vista la situazione di classifica, le quote per la diretta Picerno Brindisi vedono inevitabilmente favoriti i lucani, con la vittoria del Picerno quotata 1.37, mentre l’eventuale moltiplica per 4.40 la posta scommesse. Ancor più alta la quota riferita a una eventuale vittoria del Brindisi, quota di 6.60 per il successo esterno del fanalino di coda del girone C.











© RIPRODUZIONE RISERVATA