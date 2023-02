DIRETTA/ Juve Stabia Taranto streaming video tv: è l’ottavo incrocio al Menti

DIRETTA JUVE STABIA TARANTO: I TESTA A TESTA

Per la diretta di Juve Stabia Taranto è il momento di dare uno sguardo ai precedenti tra le due squadre. Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia le due squadre, prima di oggi, si sono già affrontate in altre sette occasioni senza conoscere mezze misure. I padroni di casa hanno vinto cinque volte mentre gli ospiti due, i pareggi sono arrivati per tre volte a campi invertiti. L’ultimo precedente in Campania è uno spettacolare 3-2 del novembre del 2021. I padroni di casa erano andati avanti al minuto numero 11 con Bentivegna mentre il raddoppio lo siglava Stoppa.

Diretta/ Taranto Latina (risultato finale 1-0): Boccadamo dalla panchina!

Nella ripresa Giovinco provava a riaprirla con Stoppa che con una doppietta chiudeva di fatto la gara. Nel finale ancora Giovinco dal dischetto riusciva solo a rendere più amaro il passivo. Il Taranto non vince in trasferta contro questo avversario da una sfida in quella che si chiamava ancora Lega Pro nell’aprile del 2011, una partita terminata addirittura 0-3. Taranto ha vinto all’andata col risultato di 2-0. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Picerno Juve Stabia (risultato finale 1-0): decide De Cristofaro!

JUVE STABIA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Juve Stabia Taranto sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Juve Stabia Crotone (risultato finale 1-2): Cernigoi vale tre punti

JUVE STABIA TARANTO: SCONTRO A METÀ CLASSIFICA

Juve Stabia Taranto, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 febbraio 2023 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, è una gara valida per la 27° giornata del girone B di Serie C. Uno scontro diretto tra due squadre divise da appena tre punti e pronte a una seconda parte di stagione di alto livello.

La Juve Stabia è nona con 36 punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Le Vespe sono reduci da due sconfitte di fila: 1-2 contro il Crotone e 1-0 contro il Picerno. Il Taranto, invece, è dodicesimo con 33 punti, raccolti con nove vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. I pugliesi sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Latina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TARANTO

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Taranto. Partiamo dalla compagine di Castellamare di Stabia, in campo con il 4-2-3-1: Barosi, Maggioni, Cinaglia, Altobelli, Mignanelli, Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci, Silipo, D’Agostino, Pandolfi. Passiamo adesso alla compagine pugliese, Capuano opta per il 3-5-2: Vannucchi, Evangelisti, Antonini Lui, Manetta, Mastromonaco, Romano, Labrola, Mazza, Cecco, Semprini, Nocciolini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA