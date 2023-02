Diretta/ Taranto Latina streaming video e tv. Esame per i pontini (Serie C)

DIRETTA TARANTO LATINA: IN EQUILIBRIO!

Taranto Latina, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C. Esame per i pontini che vincendo contro la Viterbese nel derby laziale nel turno infrasettimanale si sono mantenuti agganciati al decimo posto e alla zona play off, cercando ora la giusta continuità di rendimento per puntare davvero in un piazzamento nella top 10 del girone C a fine stagione.

Il Taranto a quota 30 punti resta una spanna sopra la zona play off anche se i pugliesi, dopo 3 pareggi consecutivi, sono stati sconfitti nella trasferta di Foggia nel turno infrasettimanale allungano la serie di match senza vittoria a 6 partite consecutive. All’andata Latina vincente di misura in casa contro il Taranto, ultimo precedente tra le due squadre in casa dei pugliesi datato 26 settembre 2021, fu il Taranto in quell’occasione a imporsi col punteggio di 2-0.

TARANTO LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Latina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Taranto Latina sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO LATINA

Le probabili formazioni della diretta Taranto Latina, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Per il Taranto, Ezio Capuano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Labriola, Provenzano, Crecco, Ferrara; Semprini, Bifulco. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Calabrese, Esposito, Cortinovis; Sannipoli, Barberini, Bordin, Carissoni; Riccardi; Belloni, Fabrizi.

TARANTO LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











