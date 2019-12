Diretta Juve Stabia Venezia/ Streaming video DAZN: le Vespe si ripetono? (Serie B)

Juve Stabia Venezia, diretta dal signor Maggioni, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Le Vespe sono reduci dall’emozionante vittoria in rimonta contro il Chievo, da 2-0 a 2-3 col gol decisivo realizzato da Forte al 91′. Una risposta dopo le due sconfitte consecutive che la Juve Stabia aveva subito, una boccata d’ossigeno per la formazione campana che in classifica si è di nuovo staccata dalle tre posizioni che costano la retrocessione diretta, riagganciando la zona play out a 2 soli punti dal Venezia che sarà l’avversario diretto di questa giornata. Lagunari reduci da due pareggi consecutivi in campionato contro Pescara e Spezia, a dispetto di un gioco almeno a tratti brillante la squadra di Dionisi non si è ancora emendata dai bassifondi della classifica. La classifica particolarmente corta del campionato cadetto sta portando a un innalzamento della quota salvezza che potrebbe complicare i piani delle formazioni che si stanno cercando di ritagliare uno spazio in una zona più tranquilla della graduatoria. Il Venezia non vince in trasferta dal 24 settembre scorso, 0-2 sul campo dell’Entella.

Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN.

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Juve Stabia Venezia, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. La Juve Stabia allenata da Fabio Caserta sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Russo; Vitiello, Mezavilla, Troest, Germoni; Addae, Calò; Melara, Di Gennaro, Canotto; Forte. Risponderà il Venezia guidato in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Suciu, Fiordilino, Maleh; Aramu; Di Mariano, Capello.

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.35, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.00, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.25. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.10, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.70.



