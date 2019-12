Video/ Venezia Spezia (0-0): highlights. Un punto a testa al Penzo (Serie B)

Termina senza gol la sfida per la 16^ giornata di Serie B al Penso: come si vede nel video di Venezia Spezia, il triplice fischio finale concede appena un punto a testa per la classifica del campionato cadetto. Si può dire che davvero è regnato l’equilibrio ieri in campo in terra veneta: fin dalle prime battute però non sono affatto mancate le emozioni in campo. Già prima dell’intervallo nei segnala la grande parata di Scuffet su Aramu: il portiere spezzino è stato poi più volte costretto a fare magie del genere ma lo specchio bianconero è rimasto indenne. Nel secondo parziale della partita pure il ritmo si è mantenuto alto ma nonostante le buone occasioni da gol, il risultato non si è sbloccato. Da segnalare però al 66’ il rosso per doppia ammonizione assegnato a Maggiore, che lascia lo Spezia in 10. Nonostante la superiorità numerica il Venezia pure non riesce a sfondare e si deve dunque accontentare del pari.

IL TABELLINO

Venezia-Spezia 0-0

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Suciu (dal 69′ Lollo), Fiordilino, Vacca (dal 75′ Zigoni); Aramu; Capello, Di Mariano (dall’88’ Bocalon). A disposizione: Bruno, Caligara, Cremonesi, Gavioli, Maleh, Montalto, Pomini, Senesi. All: Dionisi

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi; Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mastinu (dal 56′ McIntosh-Buffonge); Ragusa (dal 62′ Ricci), Gudjohnsen, Bidaoui (dall’89’ Terzi). A disposizione: Burgzorg, Desjardinis, Gyasi, Krapikas, Mora, Ramos, Reinhart, Vignali. All: Italiano

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 19′ Mastinu (S), 77′ McIntosh-Buffonge (S), 73′ Fiordilino (V), 81′ Scuffet (S)

Espulsi: 66′ Maggiore (S)

