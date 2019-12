Video/ Chievo Juve Stabia (2-3): highlights e gol. Decisivo Forte al 91′! (Serie B)

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi la Juve Stabia supera in trasferta il Chievo per 3 a 2. Come si vede nel video Chievo Juve Stabia, nel primo tempo i padroni di casa devono subito fare i conti con due sostituzioni premature per infortunio richiamando Ceter Valencia ed Obi, a causa di guai muscolari, ed inserendo al loro posto Rodriguez ed Eposito. I veneti riescono comunque a passare in vantaggio al 26′ per merito di Rigione, sfruttando l’assist vincente del suo compagno Meggiorini. Il gol del raddoppio arriva già al 32′ grazie a Pucciarelli, in questo caso ispirato dal subentrato Rodriguez. Nel secondo tempo gli ospiti partono però subito fortissimo ed accorciano le distanze già al 49′ con Addae, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Calò. Il pareggio porta quindi la firma di Forte al 76′, trasformado un calcio di rigore concesso per fallo di Vaisanen ai danni di Canotto, episodio questo molto contestato dai clivensi. Le Vespe completano la rimonta allo scadere, precisamente nel finale al 90′, sempre dal dischetto con Forte, bravo a capitalizzare il penalty fischiato per un intervento sconsiderato dell’estremo difensore Semper per fermare il neo entrato Rossi. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa sedicesima giornata di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 17 nella classifica di Serie B mentre il Chievo non si muove, rimanendo fermo a 24 punti.

VIDEO CHIEVO JUVE STABIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Juve Stabia abbia sostanzialmente meritato di ottenere questa vittoria nonostante i padroni di casa abbiano per esempio effettuato un maggior numero di passaggi, ovvero 467 a 418. I campani sono stati però in grado di distinguersi in maniera particolare per quanto concerne la fase offensiva tramite il 9 a 8 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali ben 7 a 3 quelle indirizzate nello specchio della porta, rivelandosi maggiormente efficaci in fase di finalizzazione, come suggerito dal 97 a 105 negli attacchi, dei quali 27 a 48 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Juve Stabia è stata la squadra più scorretta a causa del 22 a 16 nel computo dei falli e l’arbitro Antonio Di Martino, della sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per 8 volte ammonendo rispettivamente Rodriguez, Vaisanen e Meggiorini da un lato, Buchel, Ricci, Calò, Mallamo e Forte dall’altro.

IL TABELLINO

Chievo-Juve Stabia 2 a 3 (p.t. 2-0)

Reti: 26′ Rigione(C); 32′ Pucciarelli(C); 49′ Addae(J); 90′ RIG. Forte(J).

Assist: 26′ Meggiorini(C); 32′ Rodriguez(C); 49′ Calò(J).

CHIEVO (4-3-1-2) – Semper; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre, Obi(10′ Esposito), Di Noia; Pucciarelli(87′ Rovaglia); Ceter Valencia(10′ Rodriguez), Meggiorini. All.: Marcolini.

JUVE STABIA (4-3-3) – Russo; Vitiello, Troest, Mezavilla(62′ Elia), Ricci; Addae, Calò, Buchel(53′ Mallamo); Canotto(80′ Rossi), Forte, Bifulco. All.: Caserta.

Arbitro: Antonio Di Martino (Teramo).

Ammoniti: 4′ Buchel(J); 27′ Ricci(J); 57′ Calò(J); 67′ Rodriguez(C); 74′ Vaisanen(C); 76′ Meggiorini(C); 86′ Mallamo(J); 90’+1′ Forte(J).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CHIEVO JUVE STABIA, HIGHLIGHTS E GOL



