DIRETTA JUVENTUS ATALANTA/ Video streaming tv: i numeri degli ultimi incroci (12 agosto 2023)

Cresce l’attesa per la diretta di Juventus Atalanta, ricordiamo come sono andati allora i precedenti ufficiali più recenti dell’amichevole di lusso in programma questa sera. Nello scorso campionato, ricordiamo un pirotecnico pareggio per 3-3 allo Stadium il 22 gennaio 2023, con gol di Di Maria, Milik e Danilo per i bianconeri e doppietta di Lookman più gol di Maehle per i nerazzurri; al ritorno invece la Juventus espugnò Bergamo per 0-2 il 7 maggio scorso, con i gol di Iling jr e Vlahovic.

La costante è che non si vince mai in casa, infatti anche nel campionato 2021-2022 ci furono una vittoria esterna e un pareggio, con la differenza che allora fu l’Atalanta a vincere a Torino. La data era il 27 novembre 2021 e il colpaccio nerazzurro allo Stadium fu firmato dal gol di Duvan Zapata, poi al ritorno a Bergamo il 13 febbraio 2022 ci fu un pareggio per 1-1, anche se la Dea sfiorò il successo dal momento che fu ripresaselo al 92’ minuto dal gol di Danilo, con il quale la Juventus pareggiò l’iniziale vantaggio dell’Atalanta con la rete di Malinovskyi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Juventus Atalanta sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Juventus Atalanta arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società bianconera e di quella bergamasca.

Juventus Atalanta, in diretta sabato 12 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena sarà una sfida amichevole, una vera e propria anteprima della prossima stagione di Serie A. A soli sette giorni dall’avvio del campionato, Juventus e Atalanta si sfideranno in un’amichevole finale dell’estate. La Juventus torna in campo dopo il successo nel test di lusso contro il Real Madrid, l’Atalanta ha battuto 0-3 la Pergolettese, militante in Serie C, nell’ultimo test.

L’Atalanta, guidata da Gasperini, ha spesso creato difficoltà alla Juventus negli ultimi anni, dimostrando una sfida sempre accesa. La squadra bergamasca ha ottenuto una vittoria preziosa contro i bianconeri nel 2021, proprio a Torino, quando Zapata ha segnato il gol decisivo per il 1-0 nel novembre di due anni fa. I bergamaschi in questa stagione torneranno anche in Europa dopo un anno di assenza, grazie al quinto posto e alla qualificazione diretta in Europa League ottenuta nella scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bakker; Lookman, El Bilal Touré; Scamacca.

