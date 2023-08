Diretta Juventus Real Madrid/ Risultato live, streaming video Sky: super sfida! (3 agosto 2023)

DIRETTA JUVENTUS REAL MADRID: ANCELOTTI FAVORITO!

Juventus Real Madrid in diretta giovedì 3 agosto 2023 alle ore 1.30 italiane presso il Camping World Stadium di Orlando sarà una sfida amichevole. La Juventus è impegnata nel Soccer Champions Tour negli Stati Uniti, affrontando squadre di alto livello nel torneo estivo. Dopo l’annullamento del match previsto contro il Barcellona, i bianconeri hanno debuttato contro il Milan, in una partita combattuta che si è conclusa sul pareggio 2-2 al termine dei tempi regolamentari. La Juventus ha poi avuto la meglio ai calci di rigore.

La squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato determinazione e carattere durante l’incontro contro i rivali italiani, guadagnandosi la vittoria nella lotteria dei rigori. La prossima avversaria della Juventus nel torneo sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos hanno disputato due partite fino a questo momento, registrando una vittoria contro il Milan, che è stato sconfitto 3-2, e una sconfitta contro il Barcellona, che li ha superati con un netto 3-0. Il match contro il Real Madrid si preannuncia un altro test impegnativo per la Juventus, ma sarà anche un’occasione per mettere alla prova il proprio gioco contro una delle squadre più prestigiose d’Europa.

JUVENTUS REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Juventus Real Madrid si potrà vedere in diretta tv sul canale 201 e sul 202 di Sky, ovvero Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio HD. Per gli abbonati sarà come sempre disponibile anche la diretta streaming video via internet tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Juventus Real Madrid, match che andrà in scena al Camping World Stadium di Orlando. Per la Juventus, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

JUVENTUS REAL MADRID LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Real Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











