Diretta Juventus Atalanta/ Streaming video tv: Allegri vs Gasperini, super sfida!

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA: GLI ALLENATORI

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta di Juventus Atalanta: pure prima del fischio d’inizio andiamo a mettere a confronto anche i due allenatori, tra i più noti in Europa. A fare gli onori di casa nella 14^ giornata di Serie A è senza dubbio Massimiliano Allegri, che pure è alla sua seconda avventura sulla panchina bianconera: arrivato a Torino a fine maggio, pure il tecnico livornese non sta ottenendo proprio tutti i risultati sperati e solo in campionato la sua media punti di 13 incontri è di 1.62 a match.

Di contro ecco invece alla guida della Dea ormai da anni Giampiero Gasperini, che pure oggi festeggerà la sua presenza numero 258 sulla panchina dell’Atalanta. Il tecnico di Grugliasco fin qui ha fatto davvero grandi cose: e pure in questa stagione non sta deludendo visto la media punti di 1.92 a incontro per la Serie A (con 7 successi e 4 pari ottenuti fin qui). Sarà sfida davvero bollente tra i due. (agg Michela Colombo)

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Juventus Atalanta, perché la partita sarà trasmessa soltanto su DAZN: questa è una delle sfide che per la 14^ giornata di campionato sono esclusiva della piattaforma, di conseguenza la visione sarà riservata soltanto agli abbonati che la potranno seguire in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TESTA A TESTA

Big match per la 14^ giornata della Serie A è senza dubbio la diretta di Juventus Atalanta che ci farà compagnia oggi: prima di dare la parola al campo, pure andiamo a curiosare nel ricco storico che unisce i due club. I dati, come è facile immaginare, non ci mancano: dal 1937 a oggi le due formazioni hanno infatti collezionato ben 137 precedenti ufficiali, pure questi occorsi tra primo campionato nazionale e Coppa Italia (finale poi nel 2020-21 vinta dai bianconeri).

Netto poi il bilancio che ricaviamo da tali statistiche: pesano infatti le ben 73 vittorie del club piemontese contro le sole 16 affermazioni della Dea, mentre sono ben 48 i pareggi recuperati. Se guardiamo al trend recente ecco che pure questo ci appare più equilibrato: negli ultimi 10 testa a testa infatti sono stati ben 4 i pareggi, con due vittorie per parte. (agg Michela Colombo)

JUVENTUS ATALANTA: BIG MATCH ALLO STADIUM!

Juventus Atalanta è in diretta dall’Allianz Stadium, alle ore 18:00 di sabato 27 novembre: un big match nella 14 ^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022, una sfida di lusso tra due squadre che sono in corsa attualmente per un posto in Champions League. I bianconeri arrivano da due vittorie consecutive e hanno ripreso fiato con il 2-0 dell’Olimpico, ma martedì sera sono stati spazzati via dal Chelsea in uno 0-4 che potrebbe lasciare delle scorie, oltre ad aver allontanato sensibilmente il primo posto nel girone, cosa che purtroppo potrebbe contare negativamente.

L’Atalanta ha 4 punti in più in classifica, ha travolto lo Spezia nell’ultima giornata di Serie A ma il pareggio di Berna contro lo Young Boys ha allontanato la qualificazione agli ottavi di Champions League, anche se di fatto non cambia poi troppo perché bisognerà battere il Villarreal al Gewiss Stadium. Intanto per Gian Piero Gasperini c’è la possibilità di mandare i bianconeri a -7, e sarebbe un bel colpo anche psicologico; vedremo come andranno le cose nella diretta di Juventus Atalanta, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

In Juventus Atalanta Dybala si prepara a tornare titolare: dovrebbe fare coppia con Morata anche se Kean può essere la mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri, che per il resto dovrebbe riportare McKennie al centro del campo (con Locatelli) perché Federico Chiesa agirà sul versante destro, con la conferma di Rabiot dall’altra parte. Le assenze obbligano il tecnico alla stessa difesa: Cuadrado ancora terzino con Alex Sandro sul versante mancino, in mezzo una qualche possibilità per Chiellini ma De Ligt è ancora favorito, Szczesny e De Ligt completano il reparto arretrato.

L’Atalanta perde anche Zappacosta: dunque Maehle traghetta a destra per lasciare spazio a Giuseppe Pezzella sulla corsia mancina, in difesa si dovrebbe rivedere Djimsiti che giocherà con Toloi e Palomino a protezione di Musso. Se in mezzo Freuler e De Roon sono favoriti (ma attenzione alla possibilità Koopmeiners), davanti c’è qualche dubbio: Duvan Zapata più di Muriel per giocare come centravanti, da valutare invece la trequarti dove Ilicic sembra poter essere titolare, a quel punto si giocherebbero la maglia Pasalic e Malinovskyi con il croato leggermente in vantaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Juventus Atalanta: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,15 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 3,55 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,25 volte il valore della vostra giocata.



