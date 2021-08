DIRETTA/ Juventus Atalanta video streaming tv: negli ultimi precedenti (Amichevole)

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA: TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Atalanta ci offrirà senza dubbio un’amichevole di lusso, ricordiamo che nella scorsa stagione ci sono state tre partite fra i bianconeri torinesi e i nerazzurri bergamaschi, con un bilancio di una vittoria per parte più un pareggio. Mercoledì 16 dicembre 2020 all’Allianz Stadium nell’andata di campionato Juventus Atalanta finì 1-1, con i gol segnati da Federico Chiesa al 29’ e da Remo Freuler al 57’, più un calcio di rigore parato dal portiere orobico Gollini a Cristiano Ronaldo. Si passa poi a domenica 18 aprile 2021, quando al Gewiss Stadium di Bergamo i padroni di casa dell’Atalanta vinsero il ritorno per 1-0 grazie al gol di Ruslan Malinovskyi al minuto 87. La Juventus tuttavia ha vinto mercoledì 19 maggio la finale di Coppa Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, non senza qualche polemica a dire il vero: il successo per 2-1 fu firmato dai gol di Dejan Kulusevski al 31’ minuto e di Federico Chiesa al 73’, rendendo vano il momentaneo pareggio di Ruslan Malinovskyi al 41’ e consegnando la Coppa Italia ad Andrea Pirlo, che però non salvò la sua panchina con questo trofeo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta sarà trasmessa su Sky Sport, canale 252 della piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

JUVENTUS ATALANTA: UNA SFIDA DA SERIE A!

Juventus Atalanta, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 20.30 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida amichevole che rappresenterà un vero e proprio antipasto del nuovo campionato di Serie A, tra due squadre qualificate alla prossima Champions League e che ripartono con grandi ambizioni. La Juventus ha rimesso in sella Max Allegri ma finora non ha messo a segno grandi colpi di mercato: il tecnico attende gli eventuali sviluppi a centrocampo, col ritorno di Pjanic e l’arrivo di Locatelli dal Sassuolo che sembrano essere sempre piste percorribili. Dall’altra parte l’Atalanta punta a mantenersi ai livelli altissimi delle ultime stagioni: a sorpresa dovrebbe essere confermato Josip Ilicic, che sembrava destinato al Milan, mentre bisognerà resistere alla corte dell’Inter per confermare Duvan Zapata al centro dell’attacco.

Tegola dell’ultim’ora, l’infortunio ad Hateboer che se si operasse potrebbe restare indisponibile per più di due mesi. Nell’ultimo test contro l’Alessandria, neopromossa in Serie B, i bergamaschi hanno confermato di voler restare fedeli alla cifra stilistica spettacolare che li ha contraddistinti nelle ultime stagioni. La Juventus è invece reduce da un pesante 3-0 incassato al Trofeo Gamper contro il Barcellona, risultato però bugiardo visto che per larghi tratti i bianconeri erano riusciti a mettere in crisi il gioco dei blaugrana di Koeman.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Morata, Ronaldo. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Miranchuk; Muriel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Allianz Stadium di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Dinamo Kiev, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



