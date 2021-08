Video/ Atalanta-Alessandria (7-1): highlights e gol. Ilicic il migliore in campo

L’Atalanta regola l’Alessandria in amichevole per sette reti ad uno. La compagine guidata da Gasperini ha mostrato di essere già in ottima forma in vista della prima giornata di Serie A che vedrà gli orobici impegnati in casa del Torino sabato 21 agosto alle 20:45. Uno dei protagonisti è stato Ilicic, doppietta, che dopo le voci di mercato che lo volevano in partenza sembra aver ricucito con Gasperini ed è quindi pronto a restare. Per l’Alessandria un avversario davvero troppo duro ma resta un buon test prima del prossimo turno di Coppa Italia che vedrà i grigi affronterà la Sampdoria lunedì 16 agosto alle 21:00. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni di questa amichevole. ! La sblocca l’Atalanta dopo tredici minuti di gioco. Bella giocata del giovane della Primavera che non lascia scampo a Russo. Ricordiamo intanto gli undici scelti dall’Alessandria: Russo, Mantovani, Benedetti, Parodi, Mustacchio, Ba Abou, Casarini, Beghetto, Orlando, Arrighini, Marconi. Scalvini ha raccolto la sfera dopo il tiro di Piccoli respinto da Russo. Ilicic! Raddoppia l’Atalanta al ventesimo minuto di gioco. Assist di Miranchuk per lo sloveno che la piazza sotto il sette. Atalanta padrona del campo, l’Alessandria fatica ad uscire dal suo centrocampo. Atalanta che continua ad attaccare alla ricerca del tris. Pasalic! Arriva il tris dei bergamaschi. Il centrocampista croato sigla una rete comoda. Primo tempo, fino ad ora, senza storia. Sul colpo di testa del centrocampista croato arriva la respinta di Russo, Pasalic appoggia facile in rete sulla respinta. Gara che continua ad essere a senso unico, notevole la differenza tecnica in campo. Arrighini! Accorcia le distanze l’Alessandria! Ilicic! Arriva il poker dell’Atalanta! Lo sloveno ha raddoppiato con un bellissimo tiro a giro. La prima frazione termina con l’Atalanta avanti per quattro a zero.

SECONDO TEMPO

Rigore a favore dell’Atalanta ad inizio ripresa! Sulla sfera si presenta Muriel che non sbaglia! Gosens! Arriva il sesto gol dell’Atalanta! Gli orobici stanno ora dilagando. L’Alessandria continua a subire le iniziative dell’Atalanta, troppa la differenza tecnica. Atalanta che continua ad attaccare, sono meccanismi quasi perfetti quelli di Gasperini. Atalanta che sfiora il settimo gol quando mancano quindici minuti alla fine. Sulla rete di Gosens l’assist è stato di Zapata. Atalanta che ora controlla la sfera, mancano dieci minuti alla fine. Toloi! Settimo gol dell’Atalanta! Il difensore ha sfruttato l’iniziativa di Zapata che supera un avversario e serve un pallone solo da spingere in rete al compagno di squadra. Termina l’amichevole tra Atalanta e Alessandria, per gli orobici in rete: Scalvini, Ilicic, doppietta, Pasalic, Muriel, Gosens e Toloi. Rete della bandiera dell’Alessandria siglata da Arrighini.

IL TABELLINO

ATALANTA-ALESSANDRIA 7-1 (all’intervallo 4-1)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso (14’ s.t. Sportiello); Lovato (1’ s.t. Djimsiti), Demiral (14’ s.t. Toloi), Scalvini (14’ s.t. Palomino); Ghislandi (dal 1’ s.t. Maehle), Delprato (1’ s.t. Pessina), Pašalić (14’ s.t. Freuler), Pezzella (1’ s.t. Gosens); Miranchuk (1’ s.t. Zapata), Iličić (14’ s.t. Malinovskyi); Piccoli (1’ s.t. Muriel). All. Gasperini.

ALESSANDRIA: Russo, Mantovani (19’ p.t. Cosenza), Benedetti (14’ s.t. Blondett), Parodi (14’ s.t. Mora), Mustacchio, Ba Abou (14’ s.t. Eusepi), Casarini, Beghetto, Orlando, Arrighini, Marconi (26’ p.t. Corazza). All. Longo.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Assistenti: Andrea Zingarelli di Siena e Niccolò Pagliardini di Siena.

Marcatori:13’ p.t. Scalvini (AT), 20’ p.t. Ilicic (AT), 30’ p.t. Pasalic (AT), 43’ p.t. Arrighini (AL), 44’ p.t. Ilicic (AT), 6’ s.t. Muriel su rigore (AT), 11’ s.t. Gosens (AT), 37’ s.t. Toloi (AT).

