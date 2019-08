Diretta Juventus Atletico Madrid/ Streaming video Sportitalia: ultimo atto ICC 2019

JUVENTUS ATLETICO MADRID, ICC 2019

Juventus Atletico Madrid, in diretta dallo stadio Friends Arena di Stoccolma, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, sabato 10 agosto 2019, come ultimo atto della ICC 2019. Siamo dunque all’ultima partita in calendario per quest’estate nella International Champions Cup, ormai tradizionale appuntamento estivo con partite amichevoli sparse in giro per il mondo. La Juventus finora non è andata benissimo, avendo raccolto una sconfitta contro il Tottenham e la vittoria ai rigori contro l’Inter, ma naturalmente per Maurizio Sarri la classifica della ICC 2019 ha importanza relativa, a maggior ragione adesso che siamo ad appena due settimane dall’inizio del campionato. Pure l’Atletico Madrid non può più vincere il torneo, di conseguenza la partita di oggi resta un’amichevole di lusso e un test di grande valore tra due big del calcio europeo: i motivi per seguire Juventus Atletico Madrid da Stoccolma dunque non mancheranno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE JUVENTUS ATLETICO MADRID

Ricordiamo a tifosi e appassionati che la diretta tv di Juventus Atletico Madrid sarà disponibile su Sportitalia, che ha acquistato i diritti di tutta la International Champions Cup 2019. Dobbiamo segnalare che il canale non è più disponibile sulla piattaforma satellitare Sky e dunque l’appuntamento sarà esclusivamente sul canale numero 60 in chiaro. Resta valida invece l’alternativa del sito ufficiale: su sportitalia.com potrete infatti la sfida sarà disponibile in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid. Sarà il 4-3-3 il modulo di partenza della Juventus, con Szczesny tra i pali; per la difesa ipotizziamo Bonucci e De Ligt al centro del reparto, mentre toccherà a De Sciglio e Alex Sandro coprire le fasce. A centrocampo più ballottaggi: Matuidi, Pjanic e Rabiot sono comunque i nomi più probabili per essere titolari. In attacco vi sarà poi spazio per Cristiano Ronaldo, Higuain e Bernardeschi, con il Pipita dunque ancora atteso al centro del reparto. Simeone dovrebbe puntare invece sul 4-4-2: Oblak dal primo minuto tra i pali. Trippier e Renan dovrebbero essere i due terzini di una difesa che vedrà poi la coppia Savic-Hermoso al centro. La mediana invece vedrà in campo dal primo minuto il carissimo acquisto estivo Joao Felix, Saul, Koke e Lemar. Maglie già consegnate anche in attacco con Diego Costa e il grande ex Morata che saranno i pericoli per la difesa della Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Juventus Atletico Madrid, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Parte leggermente favorita la Juventus, formalmente in trasferta: il segno 2 infatti è quotato a 2,50 mentre il segno 1 pagherebbe 2,60 volte la posta in palio. L’ipotesi più remunerativa tuttavia è il pareggio: il segno X infatti è quotato a 3,35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA