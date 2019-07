Diretta Juventus Tottenham/ Streaming video tv: ICC 2019, che sfida agli Spurs!

Juventus Tottenham, in diretta dallo Stadio Nazionale di Singapore, è una partita valida per la International Champions Cup 2019: l’appuntamento è alle ore 13.30 italiane di oggi pomeriggio, domenica 21 luglio, quando in Estremo Oriente saranno già le 19.30. Juventus Tottenham è una delle tante partite di cartello della ICC, l’ormai tradizionale torneo amichevole estivo che raccoglie le migliori squadre di club del panorama internazionale con partite sparse tra Stati Uniti, Asia ed Europa. I campioni d’Italia della Juventus, con Cristiano Ronaldo in copertina e Maurizio Sarri nuovo allenatore, affrontano il Tottenham che è vice-campione d’Europa: siamo appena al 21 luglio e sarebbe dunque sciocco cercare già delle risposte definitive, tuttavia l’amichevole con gli Spurs sarà già un test molto significativo per il nuovo corso della Juventus di Maurizio Sarri.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Tottenham sarà disponibile su Sportitalia, che ha acquistato i diritti di tutta la International Champions Cup 2019. Dobbiamo segnalare che il canale non è più disponibile sul satellite e dunque l’appuntamento sarà esclusivamente al canale numero 60 in chiaro. Resta valida invece l’alternativa del sito ufficiale: su sportitalia.com potrete infatti seguire la partita Juventus Tottenham in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TOTTENHAM

Parlando delle probabili formazioni di Juventus Tottenham, ecco che Maurizio Sarri potrebbe affidarsi al modulo 4-3-3. In porta Szczesny; in difesa da segnalare che al fianco di Bonucci potrebbe giocare Demiral, considerando che Chiellini è acciaccato e De Ligt appena arrivato; Rabiot, Pjanic ed Emre Can potrebbero essere titolari nel terzetto di centrocampo; in attacco invece, con Bernardeschi, ci sarà spazio pure per Higuain se dovesse allargarsi in fascia Cristiano Ronaldo. Fra gli ultimi arrivati, buone possibilità di vedere titolare Luca Pellegrini. Il Tottenham dovrebbe invece proporre un 4-2-3-1 con Lloris in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Trippier, Carter-Vickers, Vertonghen e Rose; in mediana Eriksen e il volto nuovo Ndombélé; ecco poi Lamela, Alli e Son Heung-Min ad agire sulla trequarti, in appoggio al bomber Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine che cosa ci può dire il pronostico su Juventus Tottenham della ICC 2019, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. La Juventus parte favorita: segno 1 a 2,05. Si sale poi a quota 3,25 in caso di segno 2 per il successo del Tottenham, infine ecco il pareggio proposto a 3,40 volte la posta in palio con il segno X.



