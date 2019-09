Diretta Juventus Barcellona donne/ Streaming video tv: inizia la Champions League!

Juventus Barcellona donne, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 11 settembre e rappresenta l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League femminile 2019-2020. Seconda partecipazione consecutiva per le bianconere che, vinto il secondo scudetto, si rilanciano in una competizione nella quale devono ancora dimostrare di potersela giocare, visto come erano andate le cose lo scorso anno (eliminazione al primo turno contro il Brondby). Per di più il sorteggio è stato poco benevolo: il Barcellona, che ha già iniziato il suo campionato segnando 9 gol al Deportivo Tacones, è la squadra vice campione d’Europa in carica, capace di spingersi fino alla finale della scorsa edizione anche se poi è arrivata una sconfitta netta contro l’imbattibile Lione. Rita Guarino spera dunque di portare a casa un risultato utile per provare a giocarsela al ritorno, ma nella diretta di Juventus Barcellona donne sono le catalane ad essere favorite; ora andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, valutando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Barcellona donne, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: per l’appuntamento con la Champions League femminile non è prevista nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete consultare liberamente il sito www.uefa.com (all’apposita sezione dedicata a questo torneo) o anche gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolar modo Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA DONNE

Rita Guarino sceglie il 4-3-3 per Juventus Barcellona donne: le bianconere sono senza Salvai e Bonansea ma possono contare sui nuovi acquisti, dunque davanti a Giuliani dovrebbe esserci Sembrant a fare coppia con Gama, mentre sugli esterni le maglie dovrebbero essere di Hyyrynen e Boattin. A centrocampo il dubbio riguarda il ballottaggio tra Rosucci e Pedersen (che non è al meglio), certe del posto invece Galli e Cernoia che sono reduci dagli ottimi Mondiali disputati. Grande abbondanza davanti: Girelli sembra la sola sicura di una maglia da titolare, poi due posti da scegliere tra Aluko e le nuove arrivate Staskova e Maria Alves. Nel Barcellona dovrebbe mancare l’olandese Lieke Martens, ma il 4-3-3 catalano resta decisamente di grande livello: in porta Panos che è la titolare della Spagna, davanti a lei Maria Leon e Pereira con Torrejon e Leila a presidiare le corsie laterali con un centrocampo nel quale Aitana fa la regista bassa con Patri Guijarro e Alexia che agiscono come mezzali. Dovrebbe essere in campo dal primo minuto la stella iberica Jennifer Hermoso; con lei a completare il tridente avremo Oshoala e Mariona.



