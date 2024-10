DIRETTA VALERENGA JUVENTUS DONNE, SI PARTE DA OSLO

Dopo la Roma, ora tocca alle bianconere esordire in Champions League: la diretta Valerenga Juventus donne è infatti il primo impegno della fase a gironi per le bianconere che in questo mercoledì 9 ottobre 2024 alle ore 21:00 si giocheranno i primi tre punti. Le norvegesi sono arrivate fin qui collezionando una doppia vittoria sull’Anderlecht: 2-1 in Belgio e 3-0 in casa, il modo migliore per assicurarsi l’ingresso tra le grandi d’Europa. In campionato il Valerenga ha già fatto il vuoto con 60 punti in 22 partite e con il Brann che insegue a 49.

Diretta/ Roma Wolfsburg donne (risultato finale 1-0): 3 punti per le giallorosse (Champions, 8 ottobre 2024)

La Juventus ha dovuto compiere un miracolo estromettendo il PSG. Due successi clamorosi, il primo per 3-1 a Vinovo e il secondo per 2-1 in trasferta che hanno portato le bianconere nel gruppo con Valerenga, Bayern Monaco e Arsenal.

DIRETTA VALERENGA JUVENTUS DONNE, DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta Valerenga Juventus donne vi basterà esser abbonati a DAZN e lo stesso vale per il resto delle gare della Champions League femminile. La diretta streaming è invece visibile su computer, tablet e smartphone proprio sull’app di DAZN, ovviamente sempre via abbonamento.

Video Benfica Atletico Madrid (4-0)/ Gol e highlights: show dei lusitani, Simeone ko

LE PROBABILI FORMAZIONI VALERENGA JUVENTUS DONNE

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Valerenga Juventus donne. Le ragazze di Oslo si disporranno il 3-4-3 con Enblom in porta. Difesa a tre composta da Horte, Kovacs e Pettersen. Agiranno da esterni Heidarsdottir e Tennebo con Vickiu e Bielle in mezzo. Davanti Godo, Saevik e Tvedten. La Juventus invece predilige il modulo 3-4-2-1 con una presenza maggiore dietro alla punta piuttosto che ai lati. Tra i pali Proulx, protetto da Kullberg, Calligaris e Cascarino. A centrocampo Thomas, Bennison, Schatzer e Bonansesa. Lehmann e Beccari supporteranno Girelli.

Video Aston Villa Bayern (1-0)/ Gol e highlights: cadono i bavaresi, Duran per il +3

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VALERENGA JUVENTUS DONNE

Per concludere l’analisi dell’incontro, eccoci alle quote per le scommesse della diretta Valerenga Juventus donne. A partire con i favori del pronostico saranno le bianconere a 1.73 contro i 3.75 della squadra di casa. Il pareggio è dato a 4.50. Capitolo reti, l’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è offerto a 1.45 mentre l’Under alla stessa soglia è dato a 2.42. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.53 e 2.38.