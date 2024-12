DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

A pochi minuti dal tanto atteso fischio d’inizio per la diretta Juventus Bologna, possiamo mettere a confronto i numeri in campionato di bianconeri e rossoblù. Per la Juventus del grande ex Thiago Motta bisogna decidere se il bicchiere sia mezzo pieno oppure mezzo vuoto: da una parte c’è l’imbattibilità (unica squadra ancora senza sconfitte in Serie A), dall’altra parte però più pareggi (otto) che vittorie (sei), un andamento con il quale lo scudetto rischia di rimanere solamente un sogno. Benissimo la difesa con otto gol al passivo, i 22 all’attivo invece non sono moltissimi.

A proposito di pareggi, il Bologna ne infilò quattro consecutivi dalla sesta alla nona giornata, ma da allora ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque, per cui di recente i felsinei stanno correndo più velocemente dei bianconeri. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, leggiamo dunque le formazioni ufficiali della diretta Juventus Bologna e poi a parlare sarà il campo! JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vivere anche da casa le emozioni della diretta Juventus Bologna sarà necessario essere abbonati a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati con il racconto delle migliori azioni e dello svolgimento di questo match.

THIAGO MOTTA DI FRONTE AL BOLOGNA

La Serie A torna all’Allianz Stadium di Torino e lo fa alle 18,30 con la diretta Juventus Bologna in campo sabato 7 dicembre per la quindicesima giornata. L’incrocio è tra due squadre che sono alla ricerca di una vera e propria identità soprattutto dal punto di vista offensivo.

La Juventus di Thiago Motta ha pareggiato le ultime due partite contro Milan e Lecce ma non ha ancora mai perso in questa Serie A. Qualche difficoltà in più, invece, per il Bologna di Italiano che ha vinto con un netto 3 a 0 l’ultima partita giocata in casa del Venezia e cerca continuità.

JUVENTUS BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La parte tattica è la più interessante di questa sfida perciò andiamo ad approfondire le probabili formazioni. La Juventus di Thiago Motta ha ancora le scelte contate e dovrà fare di necessità virtù rimettendo tra i pali Di Gregorio con Danilo, Kalulu, Gatti e Cambiaso a completare la difesa. Locatelli e Thuram agiranno in mediana con Koopmeiners sulla trequarti insieme a Yildiz e Conceição che sosterranno l’unica punta che dovrebbe tornare ad essere Vlahovic.

Gioca a specchio il Bologna di Italiano che dovrebbe ritrovare Skorupski tra i pali con Posch, Lucumì, Beukema e Miranda a completare la difesa. In mediana ci saranno Freuler e Moro mentre sulla trequarti agiranno Orsolini, Odgaard e Ndoye reduce da una doppietta. Rimane vivo il ballottaggio in attacco con Castro che parte favorito su Dallinga.

JUVENTUS BOLOGNA, LE QUOTE

Per approfondire ulteriormente la diretta Juventus Bologna, andiamo a vedere insieme quali sono le quote proposte da William Hill per il match. I bianconeri hanno il favore del pronostico e il loro 1 è dato a 1,75 contro il 4,80 per i rossoblù e il pareggio X che arriva fino a 3,60.