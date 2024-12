DIRETTA LECCE JUVENTUS, GLI OBIETTIVI DISTANO SOLO POCHI PUNTI

La diretta Lecce Juventus chiuderà la domenica di Serie A alle ore 20:45. I pugliesi sono recentemente tornati alla vittoria sotto la guida del nuovo allenatore Marco Giampaolo, capace di avere la meglio su un Venezia dominante, e l’intenzione sarebbe ora quella di continuare a macinare punti preziosi per allontanarsi il più possibile ed al più presto dalla zona retrocessione che incombe alle loro spalle a distanza di appena due punti. Il Lecce occupa infatti il quindicesimo posto a quota 12 al pari di Verona e Parma, davanti per differenza reti.

Probabili formazioni Lecce Juventus/ Quote: ancora emergenza (Serie A, oggi 1° dicembre 2024)

La Juve è invece in sesta posizione con venticinque punti a distanza di sei lunghezze dal Milan, con cui ha pareggiato nell’ultimo weekend giocato, ed è in serie positiva da ormai diverse gare. L’Atalanta, l’Inter, la Fiorentina e la Lazio sono tutte distanti appena tre punti. Per dirigere questo incontro è stato scelto il signor Antonio Rapuano, arbitro proveniente dalla sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Filippo Mel di Parma e Stefano Alassio di Imperia, con Daniele Perenzoni di Rovereto come quarto uomo mentre al VAR ci saranno Simone Sozza di Seregno e Davide Ghersini di Genova.

DIRETTA/ Lazio Lecce Primavera (risultato finale 2-2): pareggio biancoceleste! (oggi 29 novembre 2024)

DIRETTA LECCE JUVENTUS INFO TV, STREAMING E VIDEO: DOVE SEGUIRE IL MATCH?

Se si vuole vedere la diretta Lecce Juventus senza presenziare allo stadio sarà necessario possedere un abbonamento valido per DAZN, Sky o Now, che trasmetteranno la partita in televisione sui canali dell’emittente satellitare Sky Calcio 1, Sky Sport Calcio ed anche Zona DAZN per chi ha attivato l’opzione. Via streaming il match sarà disponibile tramite le applicazioni dedicate pure con Sky Go e NOW TV da smart phone, tablet e da computer.

DIRETTA LECCE JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Lecce Juventus vediamo che per i giallorossi di mister Marco Giampaolo si profila un 4-2-3-1 con Falcone in porta, Guibert, Baschirotto, Gaspar e Gallo in difesa, Ramadani, Coulibaly in mediana, Dorgu, Rafia, Rebic sulla trequarti dietro a Krstovic.

DIRETTA/ Venezia Lecce (risultato finale 0-1): la decide Dorgu! (25 novembre 2024)

I bianconeri di mister Thiago Motta dovrebbero presentarsi sul terreno di gioco con uno speculare 4-2-3-1 mandando in campo Di Gregorio tra i pali con Kalulu, Danilo, Gatti e Cambiaso davanti a lui a formare il resto del reparto arretrato, Locatelli e Thuram a centrocampo, Conceicao, Koopmeiners e Yildiz da trequartisti alle spalle di Vlahovic.

DIRETTA LECCE JUVENTUS, LE QUOTE

Le quote offerte dalle agenzie di scommesse sportive, pensando al pronostico per la diretta Lecce Juventus che si gioca in questo quattordicesimo turno della Serie A, ci possono dare una mano per sapere quale sarà l’esito finale. Secondo Snai, i piemontesi sono senz’altro i principali candidati per l’assegnazione dei tre punti in palio dando il 2 ad appena 1.65. Difficile che i padroni di casa possano imporsi in questa giornata, con l’1 fissato addirittura a 5.50, mentre potrebbero invece anche riuscire a stappare un pareggio se si pensa che l’x viene pagato a 3.70. La pensano così pure Goldbet, Lottomatica e Betflag che offrono però 3.65 per il pari.