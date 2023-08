DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: partita quasi stregata per i felsinei (27 agosto 2023)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Parlare dei precedenti nella diretta di Juventus Bologna è impresa complicata, perché le partite tra queste due squadre sono davvero tante; va comunque notato che per i felsinei la partita contro i bianconeri è davvero un tabù, anche se nell’aprile 2022 è arrivato un pareggio (con i gol di Marko Arnautovic e Dusan Vlahovic) che è una vittoria sfiorata visto che la rete del serbo era arrivata al 95’ minuto. Un punto che ha spezzato la serie negativa: in precedenza il Bologna aveva perso 12 partite consecutive contro la Juventus, poi lo scorso aprile ha nuovamente fatto 1-1 al Dall’Ara.

DIRETTA/ Bologna Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (27 agosto 2023)

L’appuntamento con la vittoria però manca da tempo immemore: bisogna tornare al febbraio 2011, Juventus allenata da Gigi Delneri e fuori dall’Europa al termine della stagione. Prima ancora dei nove scudetti consecutivi, il Bologna di Alberto Malesani aveva fatto festa a Torino con la doppietta di Marco Di Vaio, già passato dai bianconeri: pensate, un match così lontano che la Vecchia Signora non giocava ancora all’Allianz Stadium. L’ultima vittoria casalinga della Juventus è dell’ottobre 2022, nell’ultimo campionato: primo gol bianconero per FIlip Kostic, poi i sigilli di Vlahovic e Arkadiusz Milik. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA/ Quote, De Sciglio e Soumaoro sono out (Serie A 2023-2024 2^ giornata)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta Juventus Bologna sarà data in tv? Più correttamente assisteremo ad una diretta streaming video: le modalità sono rimaste identiche allo scorso campionato, allora ricordiamo che questa sarà una delle sette partite della seconda giornata di Serie A 2023-2024 visibile solamente per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

JUVENTUS BOLOGNA: I BIANCONERI CERCANO LA SECONDA VITTORIA IN SERIE A

La diretta Juventus Bologna, è prevista alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 agosto 2023, si giocherà naturalmente all’Allianz Stadium per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. In copertina c’è l’atteso debutto casalingo della Juventus di mister Massimiliano Allegri: settimana scorsa i bianconeri hanno travolto per 0-3 l’Udinese in Friuli, facendo crescere le speranze del popolo juventino. Il campionato sarà fondamentale per la Vecchia Signora in una stagione che vedrà la Juventus esclusa dalla partecipazione alle Coppe europee, l’obiettivo quindi deve essere quello di cucirsi il tricolore sul petto.

Probabili formazioni Juventus Bologna/ Diretta tv: la coppia Chiesa-Vlahovic (Serie A, 26 agosto 2023)

Per il Bologna di mister Thiago Motta sarà invece un esame molto impegnativo in un inizio di campionato nel quale certamente il calendario non dà una mano ai rossoblù felsinei, perché la trasferta sul campo della Juventus arriva dopo la sconfitta casalinga contro il Milan nel debutto stagionale di lunedì sera al Dall’Ara. Adesso ecco un’altra grande sfida: non sarà facile per il Bologna, però sarebbe prezioso anche dal punto di vista del morale riuscire a muovere finalmente la classifica allo Stadium. L’impresa sarà possibile? Ce lo dirà la diretta di Juventus Bologna…

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Juventus Bologna. Massimiliano Allegri dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2, che è ormai il suo tradizionale punto di riferimento. Quanto ai titolari, ecco naturalmente Szczesny in porta e davanti a lui scegliamo la difesa a tre tutta brasiliana formata da Danilo, Bremer e Alex Sandro; il nuovo arrivato Weah è già il padrone della fascia destra, poi ecco nel cuore della mediana Fagioli, Locatelli e Rabiot, attenzione a Cambiaso che potrebbe essere favorito su Kostic per completare a sinistra il centrocampo a cinque della Juventus; infine, in attacco i due titolari dovrebbero essere Chiesa e Vlahovic.

Sul fronte rossoblù, ci dovrebbe essere un modulo 4-2-3-1 per l’allenatore ospite Thiago Motta. Anche il Bologna ha un portiere polacco, naturalmente Skorupski; davanti a lui la difesa a quattro dovrebbe prevedere Posch, Beukema, Lucumì e Lykogiannis, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Corazza; passiamo poi alla coppia mediana, dove non dovrebbero esserci dubbi su Dominguez e Moro; attenzione invece ad Orsolini, che scalpita per un posto da titolare nella linea dei trequartisti (sarebbe in lotta con Ndoye) al fianco di Ferguson e Aebischer, per assistere Zirkzee che dovrebbe essere il centravanti titolare del Bologna.

JUVENTUS BOLOGNA: PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Juventus Bologna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favoriti i padroni di casa bianconeri: il segno 1 infatti è quotato a 1,45, poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Bologna questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA