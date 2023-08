VIDEO/ Udinese Juventus (risultato 0-3) gol e highlights. La Signora parte a razzo (Serie A)

VIDEO UDINESE JUVENTUS 0-3

La Juventus chiude già nel primo tempo la pratica Udinese, iniziando nel migliore dei modi il nuovo campionato come scopriremo nel video Udinese Juventus. La Juventus non impiega che 2′ per trovare il vantaggio durante la partita in trasferta contro l’Udinese. Un errore disastroso di Zarraga in uscita consente a Vlahovic di servire Chiesa, che piazza il pallone all’angolino. Al 6′ c’è ancora un’ottima opportunità per la Juventus con Cambiaso che avanza sulla sinistra e conclude potente in diagonale, costringendo Silvestri a una respinta. La Juventus continua ad insistere e al 17′ Miretti viene chiuso da Bijol all’ultimo momento in area di rigore. Al 19′ viene fischiato un rigore per un tocco di mano di Ebosele su una girata di Alex Sandro in area. Il braccio è largo ma il rigore viene confermato e Vlahovic va sul dischetto, superando Silvestri e siglando il raddoppio per la Juventus. Dopo una breve pausa, Alex Sandro riceve un’ammonizione. Sono poi ammoniti Kabasele e Danilo, con Kabasele che effettua un salvataggio su un tiro di Chiesa al 36′, ma rischia di commettere un secondo fallo non rilevato dall’arbitro che avrebbe potuto costargli la seconda ammonizione. La Juventus comunque firma il terzo gol prima dell’intervallo. Al 48′, cross di Cambiaso e Rabiot segna di testa, approfittando di un’uscita a vuoto di Silvestri.

Ci sono numerosi cambi all’intervallo: nella Juventus entrano McKennie e Fagioli al posto di Weah e Miretti, mentre nell’Udinese Zarraga e Kamara lasciano spazio a Samardzic e Zemura. Al 5′ c’è una grande opportunità per Thauvin, la cui conclusione a giro viene deviata leggermente fuori. Al 12′ ci sono ulteriori cambi per l’Udinese: Ebosele esce e subentra Ferreira. Al 14′, Lovric tenta un tiro pericoloso da fuori area per l’Udinese, ma Szczesny controlla sicuro. Samardzic ha dato nuovo impulso al gioco dell’Udinese, ma la Juventus gestisce comodamente il suo triplo vantaggio. Al 21′ Thauvin lascia il posto a Success nell’Udinese, mentre Allegri inserisce Iling al posto di Cambiaso. Durante la pausa, Allegri sprona la squadra a non abbassare la guardia e a mantenere il vantaggio triplo. Al 26′ Beto tenta un tiro che finisce alto, mentre al 29′, un colpo di testa di Iling sfiora il bersaglio. Sottil inserisce Lucca al posto di Beto, mentre Allegri richiama Chiesa per far entrare Milik. Un gol di Vlahovic viene annullato, e Perez e Lucca provano a mettere alla prova Szczesny, ma la partita si chiude con il punteggio di 0-3.

Per Andrea Sottil l’Udinese deve crescere nell’approccio: “Non mi è piaciuta soprattutto la prima parte del primo tempo, le cose le fai, poi dipende come le fai, perchè sono comunque arrivati tiri e corner, la prestazione c’è stata, chiaro poi che prendi gol subito, non sei reattivo poi in occasione del calcio di rigore e sul terzo gol. Non ho capito perché non fare fin da subito certe cose, devi farle subito certe cose, non dopo lo schiaffo, lo schiaffo lo devi dare, poi chiaramente questa squadra ha perso leader, certezze, ci sono ragazzi di qualità, ci sono ancora davanti alcuni giorni di questo maledetto mercato perchè poi alcune cose le paghi. La Serie A è tosta, dura, qualcuno deve ancora trovare il giusto ritmo“.

Massimiliano Allegri vede in questa vittoria un punto di partenza importante per la Juventus: “E’ stato importante, una liberazione dopo i mesi passati, siamo contenti di questa vittoria, c’è però solo da migliorare. Il primo tempo è stato buono, nella ripresa c’è da crescere, le due fasi si potevano fare meglio, ecco perchè dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra, andando molto piano. Non dobbiamo essere soddisfatti, normale che c’era caldo, ma bisogna fare ancora meglio, non bisogna bearsi di quanto fatto bene, anzi analizzare quanto sbagliato“.

