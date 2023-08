DIRETTA/ Juventus Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (27 agosto 2023)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Juventus Cagliari Primavera sta davvero per farci compagnia. I giovani bianconeri hanno avuto una stagione abbastanza ondivaga: anche primi in classifica, sono scivolati fuori dai playoff ad un certo punto ma poi hanno ottenuto la qualificazione alla post season con il quinto posto, 56 punti e una lunghezza di vantaggio sull’Inter rimasta fuori. Capocannonieri Tommaso Mancini e Nicolò Turco con 13 gol, alla fine però il Sassuolo ha pareggiato al primo turno eliminando la Juventus, grazie alla regola sul miglior posizionamento in classifica che ha condannato i ragazzi di Paolo Montero.

Probabili formazioni Cagliari Inter/ Diretta tv: ancora Lautaro-Thuram (Serie A, oggi 27 agosto 2023)

Il Cagliari arrivava dalla semifinale brillantissima della stagione precedente: ha subito faticato a confermarsi e per tutto il campionato ha lottato per evitare la retrocessione. Alla fine ci è riuscito, ma con un deciso passo indietro: appena 44 punti pe i giovani isolani, che hanno segnato tanto (53 gol, 7 a testa per Michele Carboni e Adam Griger) ma incassato la bellezza di 57 reti. Adesso cosa succederà in questa nuova stagione? Cominciamo a scoprire l’esordio delle due squadre: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, dove la diretta di Juventus Cagliari Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Torino Cagliari (risultato finale 0-0): Radonjic pericoloso di testa (Serie A, 21 agosto 2023)

DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cagliari Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Juventus Cagliari Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI/ Quote: più assenze per Ranieri (Serie A, oggi 21 agosto 2023)

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA SU SPORTITALIA

JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA 2023: LA PRIMA GIORNATA

Juventus Cagliari, in diretta domenica 27 agosto 2023 alle ore 16.30 presso lo Juventus Training Center di Vinovo sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri puntano a una stagione da protagonisti dopo aver lavorato molto sul settore giovanile, come testimoniato anche dai risultati e dai calciatori usciti dalla Juventus Next Gen. Nella scorsa stagione l’1-1 in casa del Sassuolo nel primo turno dei play off è costato l’eliminazione alla Juventus a causa del peggior piazzamento in classifica.

Il Cagliari a sua volta è stato una delle rivelazioni in Primavera anche se nell’ultimo campionato i sardi si sono dovuti accontentare della salvezza, senza puntare ai play off come era accaduto nella stagione ancora precedente. Il 21 ottobre 2022 la Juventus ha vinto in goleada, col punteggio di 6-0, l’ultimo precedente interno contro il Cagliari nel campionato Primavera, il 21 dicembre 2021 i sardi hanno invece battuto per l’ultima volta i bianconeri in casa col punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Pisacane con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngan, Di Biase, Anghelè, Vacca.

JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA