PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: ECCO CHI GIOCA IL LUNCH MATCH

Dopo la grande iniezione di fiducia in Champions League, le probabili formazioni Juventus Cagliari ci presentano una partita che avrà i padroni di casa bianconeri di Thiago Motta come logici favoriti per la vittoria nella settima giornata di Serie A. La rimonta in inferiorità numerica a Lipsia è stata sicuramente una grande impresa, adesso bisogna proseguire sulla strada giusta anche in campionato, dove per la Juventus finora spicca una difesa che non ha ancora incassato alcun gol in sei partite, mentre l’attacco sembra funzionare a corrente alternata.

La missione si annuncia evidentemente assai complicata per il Cagliari di Davide Nicola, sia pure rasserenato dalla bella vittoria a Parma nella scorsa giornata. Il doppio impegno in trasferta presenta ora un ostacolo chiaramente più complicato per i rossoblù sardi, che però potrebbero ricevere una enorme spinta anche psicologica in caso di risultato positivo allo Stadium. Tutto questo premesso, adesso possiamo scoprire che cosa abbiano da dirci le probabili formazioni Juventus Cagliari.

ECCO PURE LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Come abbiamo già accennato presentando le probabili formazioni Juventus Cagliari, evidentemente le quote Snai confermano i bianconeri come grandi favoriti nel pronostico. Il segno 1 è di conseguenza quotato a 1,35, mentre poi si sale a 5,00 per il segno X e fino a ben 9,00 volte la posta in palio se credete nelle possibilità di un’impresa del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

THIAGO MOTTA FA I CONTI CON LE ASSENZE

Le probabili formazioni Juventus Cagliari devono fare i conti con le assenze dei due bianconeri infortunati in Champions League, cioè Nico Gonzalez e soprattutto Bremer, che ne avrà davvero per tanto tempo. Nel modulo 4-2-3-1 ecco allora che davanti a Di Gregorio dovremmo vedere Danilo a destra, Kalulu come centrale con Gatti e Cambiaso terzino sinistro; in mediana Locatelli sarà affiancato da uno tra McKennie (favorito) e Fagioli; Lipsia resterà invece un ricordo dolcissimo per Conceicao, che dovrebbe essere l’esterno destro d’attacco su una trequarti che per il resto vede Koopmeiners favorito su Douglas Luiz e Yildiz in vantaggio su Mbangula per giocare alle spalle del centravanti Vlahovic, a sua volta esaltato dalla trasferta tedesca.

MODULO SPECULARE PER NICOLA?

Sul fronte sardo, ecco che le probabili formazioni Juventus Cagliari dovrebbero offrirci uno speculare modulo 4-2-3-1, anche se fatalmente la qualità non potrà essere la stessa per mister Davide Nicola. Non mancano i ballottaggi pure in casa rossoblù, ma possiamo citare Scuffet come portiere, protetto dalla difesa a quattro con Zappa a destra, i centrali Mina e Luperto, infine un serrato ballottaggio a sinistra fra Obert e Augello; un dubbio anche in mediana, dove Marin e Prati si giocano il posto al fianco di Makoumbou; l’esterno destro d’attacco sarà invece Zortea, con Viola e Gaetano a contendersi il posto da trequartista centrale e Luvumbo ala sinistra, mentre la prima punta dovrebbe essere Piccoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.