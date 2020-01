Diretta Juventus Cagliari/ Streaming video tv: bel match allo Stadium (Serie A)

Juventus Cagliari, in diretta dall’Allianz Stadium alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sarà certamente una delle partite più interessanti nella diciottesima giornata di Serie A, che segna la ripartenza del campionato dopo la pausa per le festività. Juventus Cagliari mette infatti di fronte i campioni d’Italia in carica e la rivelazione della stagione in corso, anche se entrambe le compagini saranno animate dalla voglia di riscatto. Maurizio Sarri infatti ha finito il 2019 perdendo la Supercoppa Italiana contro la Lazio e lasciandosi dunque sfuggire la prima occasione per vincere un trofeo alla guida della Juventus. Rolando Maran invece ha fatto i conti con due sconfitte consecutive che hanno un po’ ridimensionato il meraviglioso cammino compiuto fino al 90’ della partita contro la Lazio (avversario che ricorre), terminata con una bruciante sconfitta cui ha fatto seguito quella sul campo dell’Udinese prima di Natale. Certo, ripartire contro la Juventus non sarà facile: il Cagliari ne sarà in grado?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tifosi e appassionati che la diretta tv di Juventus Cagliari sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky, con Sky Sport Serie A (il numero 202) come principale punto di riferimento. Di conseguenza anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare.

SARRI CONTRO MARAN

Per la diretta di Serie A tra Juventus e Cagliari è certo interessante fissare la nostra attenzione anche sui due allenatori che oggi saranno in campo a Torino per la 19^ giornata di Campionato. Padrone di casa sarà di certo Maurizio Sarri, divenuto tecnico della Vecchia signora solo l’estate passata e dunque già pronto a festeggiare la sua panchina numero 25 in bianconero. Il suo approdo a Torino è stato più che vincente: il tecnico ex Napoli infatti ha messo da parte una media punti di 2,42 a incontro, anche se certo pesa nel suo curriculum la sconfitta con la Lazio nella Supercoppa Italiana. Di contro ecco oggi Rolando Maran, allenatore del Cagliari già nella passata stagione e arrivato in questa 19^ giornata alla sua 61^ presenza in panchina. Pure il tecnico di Trento ha che da sorridere guardandosi indietro: alla chiusura della prima parte della stagione i sardi occupano infatti la sesta piazza della classifica, in zona coppe. (agg Michela Colombo)

I PRECEDENTI DI JUVENTUS CAGLIARI

L’ultima vittoria esterna degli isolani in Juventus Cagliari rimane quella del gennaio 2009: sulla panchina rossoblu sedeva Massimiliano Allegri mentre su quella bianconera c’era Claudio Ranieri. Un ex storico e un tecnico che avrebbe poi riscritto i record bianconeri, quest’ultimo aveva avuto la meglio con il ribaltone finale targato Jeda e Alessandro Matri, dopo che Mohamed Sissoko e Pavel Nedved avevano risposto a Davide Biondini. Da quel momento la Juventus ha dominato le sfide contro il Cagliari, tanto da vincerne 15 su 18 di cui le ultime sei consecutive; gli isolani curiosamente sono riusciti a pareggiare tre volte all’Allianz Stadium, e sempre con il risultato di 1-1. L’ultima in ordine cronologico risale al maggio 2015, nel giorno in cui la squadra bianconera festeggiava davanti ai suoi tifosi uno scudetto appena vinto: il gol di Paul Pogba (con deviazione) non era bastato perché a 5 minuti dal 90’ Luca Rossettini aveva battuto Marco Storari, che di lì a poco si sarebbe trasferito a Cagliari per diventare il portiere della promozione isolana. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Juventus Cagliari. Senza lo squalificato Bentancur, Maurizio Sarri potrebbe optare per Rabiot oppure Ramsey, ma anche l’assetto del centrocampo dipenderà dalle scelte in attacco, dove potrebbe trovare ancora spazio il tridente con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Anche Emre Can è un’alternativa per il centrocampo, con Pjanic e Matuidi che sembrano invece certi delle altre due maglie a disposizione. In difesa potrebbe riproporsi il dubbio fra De Ligt e Demiral al fianco di Bonucci davanti a Szczesny, mentre Cuadrado e Alex Sandro sono favoriti come terzini. Rolando Maran deve invece fare i conti con qualche problema in difesa, dove le certezze sono Klavan e il rientro di Olsen dopo le quattro giornate di squalifica. In compenso a centrocampo dovrebbero esserci solo conferme: in regia Cigarini, con Nandez e Rog che saranno ai suoi lati in qualità di mezzali. Lo stesso discorso vale per l’attacco, con Nainggolan trequartista e davanti a lui come sempre la coppia formata da Joao Pedro e Giovanni Simeone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Juventus Cagliari. Naturalmente partono favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,27 dall’agenzia Snai, mentre poi si sale già a quota 6,00 in caso di segno X e fino a 10,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2 in caso di vittoria del Cagliari all’Allianz Stadium.



