Diretta Udinese Cagliari/ Streaming video tv: riscatto immediato per Maran? (Serie A)

Udinese Cagliari, partita diretta dal signor Marco Piccinini e prevista sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.o0 e che si disputerà presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I friulani si ritrovano in una situazione di classifica difficile, ormai invischiati nella lotta per non retrocedere e raggiunti dalla Sampdoria nello scorso weekend, dopo il ko in casa della Juventus sulla carta prevedibile, ma che ha comunque rallentato ancora il cammino della squadra di Luca Gotti. Che nelle ultime 5 partite di campionato ha raccolto solamente 2 punti, senza vittoria in Serie A dal blitz in casa del Genoa dello scorso 3 novembre. Alla Dacia Arena scenderà un Cagliari ancora imbattuto in trasferta, ma scottato dall’incredibile ko nel posticipo contro la Lazio. Al 93′ i sardi conducevano nel punteggio, poi il maxi-recupero ha portato i gol di Luis Alberto e Caicedo che hanno ribaltato la situazione e fatto scivolare i sardi da -1 dal terzo posto a -3 dalla quarta piazza, staccati anche dalla Roma in zona Champions. Il riscatto per i rossoblu andrà cercato come detto contro un’Udinese affamata di punti, che in casa non vince da due mesi, dall’1-0 al Torino dello scorso 20 ottobre.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Cagliari, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.o0 e che si disputerà presso la Dacia Arena di Udine, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 202 di Sky, ovvero Sky Sport Serie A. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Bundesliga in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Udinese Cagliari, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.o0 e che si disputerà presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L’Udinese allenata da Luca Gotti sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, de Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. Risponderà il Cagliari guidato in panchina da Rolando Maran con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.40, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.40, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.80. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.95, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.85.



