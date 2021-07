Diretta Juventus Cesena/ Streaming video tv: finalmente si svela Allegri (amichevole)

DIRETTA JUVENTUS CESENA: IL RITORNO DI ALLEGRI

Juventus Cesena, in diretta dal Training Center della Continassa, si gioca alle ore 18.00 di sabato 24 luglio: finalmente anche per la Vecchia Signora arriva il primo test estivo, un’amichevole che verrà disputata contro la formazione romagnola che milita in Serie C, ma che tante volte è stata avversaria anche in Serie A. C’è ovviamente grande attesa per la Juventus, che per la prima volta dopo 9 anni non inizia la stagione da campione d’Italia: l’anno scorso ha vinto due trofei e si è qualificata in Champions League, ma questo non è bastato ad Andrea Pirlo per salvare la panchina e proseguire un progetto che sarebbe stato intrigante.

È stata invece l’estate del grande ritorno di Massimiliano Allegri, l’uomo degli 11 trofei e delle due finali di Champions per cui è stata vinta la concorrenza dell’Inter: toccherà al toscano provare a rivitalizzare un gruppo che ha bisogno di tornare davanti a tutti e che per il momento non si è mosso più di tanto in sede di calciomercato, e che non dovrebbe farlo con enormi manovre. Per il momento noi aspettiamo che la diretta di Juventus Cesena prenda il via, andando anche ad analizzare le potenziali scelte da parte di Allegri nella lettura approfondita delle probabili formazioni di questa attesa amichevole.

DIRETTA JUVENTUS CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Utilizzando il condizionale, la diretta tv di Juventus Cesena non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione, ma eventualmente le immagini dell’amichevole saranno fornite da Juventus Tv: l’emittente da qualche anno è disponibile soltanto online sul sito ufficiale della società bianconera, sarà dunque una visione in diretta streaming video ma anche qui il punto di domanda è d’obbligo, perché il test è chiuso al pubblico e andrà valutato se i media avranno invece accesso alla partita così da fornirne in tempo reale la copertura.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CESENA

Per Juventus Cesena, e per la prima formazione dell’Allegri-bis, puntiamo su quel 4-2-3-1 che dovrebbe essere il modulo di riferimento per la stagione. Sono tanti i calciatori assenti, dunque per ora avremo Perin in porta con una difesa nella quale ad agire sulle fasce laterali potrebbero essere Di Pardo e Luca Pellegrini, al centro della difesa invece Rugani (che però dovrebbe essere destinato all’addio) con Dragusin, anche De Sciglio chiaramente può essere una scelta difensiva per gli esterni. A centrocampo, attenzione a Fagioli che, se non andrà al Sassuolo per Locatelli, potrebbe essere utilizzato parecchio da Allegri in questo nuovo campionato; al suo fianco la scelta più probabile è McKennie che avrà il ruolo di interditore vecchio stampo, quindi una linea di trequarti nella quale Dybala dovrebbe fungere da riferimento tra le linee, con Rafia e Félix Correia che possono agire ai suoi lati. Davanti ci sarà Da Graça, che prima di infortunarsi aveva segnato tantissimo con la Primavera.



