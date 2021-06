Diretta Juventus Empoli Primavera/ Streaming video tv: bianconeri favoriti ma…

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA: PLAYOFF IN GARA SECCA!

Juventus Empoli Primavera, che sarà diretta dal signor Claudio Panettella, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 23 giugno: presso il Campo Ale&Ricky va in scena la partita valida per il playoff del campionato Primavera 1 2020-2021, turno preliminare che vale l’accesso alla semifinale scudetto. I giovani bianconeri ci sono arrivati battendo il Cagliari, ma sono delusi: lottavano per la qualificazione diretta alla semifinale e l’hanno mancata solo per la classifica avulsa, dunque ora dovranno giocare questo match nel quale rischiano, perché i toscani sono in palla e hanno possibilità.

DIRETTA LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA/ Video streaming tv: sette i precedenti ufficiali

Empoli Primavera che ha ottenuto il sesto posto vincendo lo spareggio con la Spal: hanno poco da perdere anche perché è l’avversaria ad avere due risultati a disposizione (in ogni caso non ci saranno i tempi supplementari) grazie alla migliore classifica, dunque si potrà giocare a mente libera a caccia del grande risultato. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Juventus Empoli Primavera, aspettando che si giochi possiamo cominciare a valutare le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Lazio Bologna Primavera non si gioca oggi/ Ecco la data dell'andata dei playout

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli Primavera sarà fornita da Sportitalia: il canale, disponibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, fornisce molte delle partite del campionato Primavera e dunque anche questa valida per il turno preliminare della fase finale. L’emittente metterà poi a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video: in questo caso dovrete munirvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com, oppure attivare l’app Sportitalia.

DIRETTA/ Atalanta Inter Primavera (risultato finale 2-2): la riprende Italeng

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA

Per Juventus Empoli Primavera Andrea Bonatti dovrebbe puntare sul 4-4-2: da valutare alcuni ballottaggi, Mulazzi potrebbe giocare terzino destro al posto di Daniel Leo o essere avanzato a centrocampo, dove si giocherebbe il posto con Iling che se la vede anche con Sekulov per la zona avanzata. A sinistra Chibozo è favorito su Turicchia; Matias Soulé dovrebbe fare la seconda punta con un centrocampo nel quale agiranno Omic e Miretti, poi difesa con Ntenda sulla corsia mancina e la coppia Nzouango Bikien-De Winter a protezione di Garofani. L’Empoli Primavera di Antonio Buscé gioca con il 4-3-1-2: il capocannoniere Baldanzi è come sempre il trequartista a supporto di Lipari e Ekong, alle sue spalle c’’è una linea mediana con Salif Sidibe che dovrebbe tornare titolare per Fazzini e affiancare Asllani e Belardinelli che saranno confermati, pochi dubbi anche per la difesa nella quale Siniega e Fradella proteggeranno il portiere Hvalic, mentre Francesco Donati e Rizza giocheranno come terzini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA