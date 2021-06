Diretta/ Inter Empoli Primavera, streaming video e tv. Esame per la capolista

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA: NERAZZURRI SOTTO ESAME

Inter Empoli Primavera, in diretta sabato 5 giugno 2021 alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo Suning sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Esame per la capolista, l’Inter si misura con le ambizioni di play off dell’Empoli mantenendo la vetta ma avendo visto riavvicinarsi Sampdoria e Roma dopo l’ultimo pareggio contro la Juventus. Uno scontro diretto che ha permesso comunque ai ragazzi allenati da Armando Madonna di mantenere il primato in classifica, anche se la situazione resta complessa per chiudere al primo posto, considerando che ci sono 4 squadre racchiuse in 2 punti.

L’Empoli è quinto a quota 43 ma con una sola lunghezza di vantaggio rispetto a Spal e Atalanta, che affronteranno però lo scontro diretto in questa giornata di campionato: dopo 3 vittorie consecutive i toscani perdendo in casa contro la Roma hanno mancato la fuga in zona play off ma ora proveranno a recuperare punti importanti.

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Empoli Primavera presso il centro sportivo Suning. I padroni di casa allenati da Armando Madonna scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Stanković; L. Moretti, Hoti, Sottini; Zanotti, Casadei, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Oristanio, Satriano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Buscé con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Hvalic; Donati, Siniega, Pezzola, Rizza; Sidibe, Degli Innocenti, Fazzini; Baldanzi; Lipari, Klimavičius.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Inter e Empoli Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.60 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.40 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



